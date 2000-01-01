







▌來自 Swiss瑞士 阿爾卑斯的純淨香氛

初聞時清新的柑橘、甜梨，讓人以為是鄰家親切而熟悉的少女，

淡淡的粉紅胡椒，卻透露著獨有的與眾不同。

隨之而來的茉莉、百合及橙花，淡雅而輕柔，

隨時間流逝，堆疊出的溫柔婉約。

最後令人沉醉的咖啡、瞬間帶出神秘而激情的濃郁香草，勾起出心動的廣藿香，

讓妳擺脫世俗的束縛，追求屬於自己的澎湃性感

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▌Musk collection瑞士白麝香，獨特多變神秘款 #迷幻之夜淡香精

誕生於1993年，由知名保養品牌「雅詩蘭黛Estée Lauder」擁有多年經銷經驗的Mr. Peter Funk(彼得‧芬克先生)所創立；身為一個專業調香師的他，親手調出溫潤頤人、像沐浴後那舒適而沁透放鬆的香氛。

前調：甜美清雅鄰家香(柑橘、粉紅胡椒、甜梨)

中調：溫柔婉約優雅香(茉莉、橙花、百合)

後調：神秘優雅迷幻香(咖啡,香草,雪松,廣藿香)

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▌創辦人＆調香師的堅持

Mr. Peter Funk(彼得‧芬克先生)：『我心中的白麝香，是沉穩靜謐的雪松為蘊底，點出溫潤優雅、讓人舒服而放鬆的花香』

◎「VOOUGE」、「ELLE」、「marie claire」、「ViVi」報導推薦

◎瑞士政府認證，100%瑞士研發進口

◎Alps阿爾卑斯山泉水及自然香氛萃取

◎經典工藝設計，處處見其細緻的偏執

◎高等級EdP，持香至8小時以上，優雅而不膩

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▌關於塑化劑

由多樣法國植萃香氛原料取代塑化劑；良好的定香劑（取代有毒的塑化劑），

不讓肌膚多受刺激，溫潤香氛同時平衡沉穩的木質香，帶來柔軟質地香氣。

▌瓶身 壓頭 小故事

◎經典瑞士工藝瓶身

瑞士創辦人堅持，工藝手作的偏執

依你單手握取容易的貼心設計。

◎來自法國的micro spray微噴管

更細微50%的香水分子，讓香氛、空氣更快結合，

散發出細緻而不膩的自然香氛



麝香的溫潤柔軟是讓人喜歡的地方，

讓花香未完的餘韻有了輕柔而完美的結尾，

就像甜美的少女心，同時兼容溫柔而善解人意的知性。