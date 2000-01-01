





▌來自 Swiss瑞士 阿爾卑斯的純淨香氛

一開始的麝香揉和柑橘…讓人有跳躍感，

緊接著的鳶尾花加上依蘭及茉莉，

又能讓心情慢慢變冷靜，淡了下來，

就像一杯帶點香草葉的花草茶，

感覺心情被安撫似的，好安穩。是不是多變到讓人很想接觸想想呢？

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▌Musk collection瑞士白麝香，熱銷經典款- #經典黑麝香white musk

誕生於1993年，由知名保養品牌「雅詩蘭黛Estée Lauder」擁有多年經銷經驗的Mr. Peter Funk(彼得‧芬克先生)所創立；身為一個專業調香師的他，親手調出溫潤頤人、像沐浴後那舒適而沁透放鬆的香氛。

前調：優雅麝香

醛花香、柑橘

(溫潤花香，點綴著跳躍的柑橘，帶出充滿活力的優雅)

中調：花麝香

鳶尾花、依蘭、茉莉

(質感高雅的鳶尾，帶出專屬於妳的不凡)

後調：知性麝香

壇香、香草

(沉穩靜謐香氛，讓人覺得可依賴)

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▌創辦人＆調香師的堅持

Mr. Peter Funk(彼得‧芬克先生)：『我心中的白麝香，是沉穩靜謐的雪松為蘊底，點出溫潤優雅、讓人舒服而放鬆的花香』

◎「VOOUGE」、「ELLE」、「marie claire」、「ViVi」報導推薦

◎瑞士政府認證，100%瑞士研發進口

◎Alps阿爾卑斯山泉水及自然香氛萃取

◎經典工藝設計，處處見其細緻的偏執

◎高等級EdP，持香至8小時以上，優雅而不膩

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▌關於塑化劑

由多樣法國植萃香氛原料取代塑化劑；良好的定香劑（取代有毒的塑化劑），

不讓肌膚多受刺激，溫潤香氛同時平衡沉穩的木質香，帶來柔軟質地香氣。

▌瓶身 壓頭 小故事

◎經典瑞士工藝瓶身

瑞士創辦人堅持，工藝手作的偏執

依你單手握取容易的貼心設計。

◎來自法國的micro spray微噴管

更細微50%的香水分子，讓香氛、空氣更快結合，

散發出細緻而不膩的自然香氛



麝香的溫潤柔軟是讓人喜歡的地方，

讓花香未完的餘韻有了輕柔而完美的結尾，

就像甜美的少女心，同時兼容溫柔而善解人意的知性。