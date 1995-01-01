【林三益】滾輪按摩器(盒裝)

▌使用方法

臉部

肩頸

舒緩胸悶、肌肉緊繃

後背按摩、肩頸放鬆

腿部舒壓按摩

配合穴道，精準按摩達到深層的舒緩放鬆

▌清潔方式

搭配乳液或油類產品使用完畢，以乾紙巾將表層擦拭乾淨即可，不須水洗。

*金屬商品不論是灰塵或保養品等沾覆在上面久了未做清潔皆會形成黑點，時間一長便會咬緊在表面上，容易造成鏽蝕的狀況。使用完畢請將表面擦拭乾淨．如長期不使用，建議以塑膠袋包妥(夾鏈袋最佳)，防止空氣中的灰塵沾覆。

▌商品規格

品名：滾輪按摩器

材質：鋅合金

規格：5 x 3 x 11cm

▌注意事項：

‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。