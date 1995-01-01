【林三益】滾輪按摩器(盒裝)

【林三益LSY】眼部按摩棒-加長型(盒裝)
──全方位按摩，放鬆經絡

✔全方位按摩，放鬆經絡
✔鑽石滾輪設計，彷人手揉捏效果
✔鋅合金防水材質，可水洗不生鏽
✔可配合穴道做舒緩放鬆，無需電池。
✔貼合肌膚有效緊抓肌膚，可做肩頸、身體部位多用途按摩或臉部拉提。
林三益 舒緩僵硬肌群，真人按摩手感
NT$950
NT$1,200
商品編號: lsy_roller_5D_001
供貨狀況: 尚有庫存

此商品參與的優惠活動
加入最愛 已銷售: 0 件 此商品 「 最高 」可以折抵紅利 48 點 (約等於 NT$48 )

加價購-【官網】$99銅板加價購

已加購   0   件
(本區商品可以加購   999   件)
【加價購】【isLeaf依絲莉】蘆薈 絲瓜 保濕噴霧-120ml(共2款)
售價 NT$139
加價購 NT$99
52389711,doo_isleaf_waterspray_120_aloe,139.0,1994,399.0,deny,0.0,蘆薈 保濕噴霧120ml,【加價購】【isLeaf依絲莉】蘆薈 絲瓜 保濕噴霧-120ml(共2款) - 蘆薈 保濕噴霧120ml,cyberbiz,|52389712,doo_isleaf_waterspray_120_loofah,139.0,1997,399.0,deny,0.0,絲瓜 保濕噴霧120ml,【加價購】【isLeaf依絲莉】蘆薈 絲瓜 保濕噴霧-120ml(共2款) - 絲瓜 保濕噴霧120ml,cyberbiz,
【加價購】【BIO碧歐斯】碧歐斯洗面乳-100g(共7款)
售價 NT$149
加價購 NT$99
52390882,doo_bio_facewash_100_white,149.0,1988,399.0,deny,0.0,BIO超能煥白極光潔面乳(升級版)100g,【加價購】【BIO碧歐斯】碧歐斯洗面乳-100g(共7款) - BIO超能煥白極光潔面乳(升級版)100g,cyberbiz,|52390883,doo_bio_facewash_100_golden,149.0,1997,399.0,deny,0.0,BIO金萃喚膚潔面霜100g,【加價購】【BIO碧歐斯】碧歐斯洗面乳-100g(共7款) - BIO金萃喚膚潔面霜100g,cyberbiz,|52390884,doo_bio_facewash_100_golden-rose,149.0,1996,399.0,deny,0.0,BIO金萃玫瑰-黃金活顏潔面凝膠100g,【加價購】【BIO碧歐斯】碧歐斯洗面乳-100g(共7款) - BIO金萃玫瑰-黃金活顏潔面凝膠100g,cyberbiz,|52390885,doo_bio_facewash_100_renew,149.0,1997,399.0,deny,0.0,BIO全效賦活柔滑面霜100g,【加價購】【BIO碧歐斯】碧歐斯洗面乳-100g(共7款) - BIO全效賦活柔滑面霜100g,cyberbiz,|52390886,doo_bio_facewash_100_imperial-birds-nest,149.0,1995,399.0,deny,0.0,BIO膠原燕窩潔膚乳100g,【加價購】【BIO碧歐斯】碧歐斯洗面乳-100g(共7款) - BIO膠原燕窩潔膚乳100g,cyberbiz,|52390887,doo_bio_facewash_100_water,149.0,1997,399.0,deny,0.0,BIO水感舒緩潔面霜100g,【加價購】【BIO碧歐斯】碧歐斯洗面乳-100g(共7款) - BIO水感舒緩潔面霜100g,cyberbiz,|52390888,doo_bio_facewash_100_sakura,149.0,0,399.0,deny,0.0,BIO光透櫻花粉采潔面凝膠100g,【加價購】【BIO碧歐斯】碧歐斯洗面乳-100g(共7款) - BIO光透櫻花粉采潔面凝膠100g,cyberbiz,
【加價購】【淨淨】簡單柔濕巾70抽×1包
售價 NT$99
加價購 NT$95
56497878,doo_clean_wipe_70,99.0,1994,199.0,deny,0.0,,【加價購】【淨淨】簡單柔濕巾70抽×1包 - ,cyberbiz,
【加價購】【淨淨】簡單柔濕巾15抽×1包
售價 NT$45
加價購 NT$39
56497882,doo_clean_wipe_15,45.0,1987,99.0,deny,0.0,,【加價購】【淨淨】簡單柔濕巾15抽×1包 - ,cyberbiz,
【加價購】【Medimix】印度皇室藥草美肌皂(共三款)-125g
售價 NT$49
加價購 NT$39
52931544,doo_medimix_01_soap,49.0,1919,99.0,deny,0.0,[淺綠] 寶貝美肌皂,【加價購】【Medimix】印度皇室藥草美肌皂(共三款)-125g - [淺綠] 寶貝美肌皂,cyberbiz,|52931646,doo_medimix_02_soap,49.0,9988,99.0,deny,0.0,[橘色] 壇香美肌皂,【加價購】【Medimix】印度皇室藥草美肌皂(共三款)-125g - [橘色] 壇香美肌皂,cyberbiz,|52931647,doo_medimix_03_soap,49.0,9978,99.0,deny,0.0,[深綠] 草本美肌皂,【加價購】【Medimix】印度皇室藥草美肌皂(共三款)-125g - [深綠] 草本美肌皂,cyberbiz,
【加價購】【Medimix】印度皇室藥草美肌皂(共四款)-125g
售價 NT$59
加價購 NT$49
56028452,doo_medimix_04_soap,59.0,9996,119.0,deny,0.0,[黃色] 薑黃美肌皂,【加價購】【Medimix】印度皇室藥草美肌皂(共四款)-125g - [黃色] 薑黃美肌皂,cyberbiz,|56028453,doo_medimix_05_soap,59.0,9995,119.0,deny,0.0,[磚紅色] 藏紅花美肌皂,【加價購】【Medimix】印度皇室藥草美肌皂(共四款)-125g - [磚紅色] 藏紅花美肌皂,cyberbiz,|56028454,doo_medimix_06_soap,59.0,9996,119.0,deny,0.0,[咖啡色] 岩蘭草美肌皂,【加價購】【Medimix】印度皇室藥草美肌皂(共四款)-125g - [咖啡色] 岩蘭草美肌皂,cyberbiz,|56028455,doo_medimix_07_soap,59.0,9996,119.0,deny,0.0,[藍色] 沁涼美肌皂,【加價購】【Medimix】印度皇室藥草美肌皂(共四款)-125g - [藍色] 沁涼美肌皂,cyberbiz,
【加價購】【isLeaf依絲莉】衣物香氛噴霧-60ml(共5款)
售價 NT$99
加價購 NT$59
52982842,doo_isleaf_farbic-perfume_baby-powder_60,99.0,555,149.0,deny,0.0,寶貝粉,【加價購】【isLeaf依絲莉】衣物香氛噴霧-60ml(共5款) - 寶貝粉,cyberbiz,|52982843,doo_isleaf_farbic-perfume_white-musk_60,99.0,991,149.0,deny,0.0,白麝香,【加價購】【isLeaf依絲莉】衣物香氛噴霧-60ml(共5款) - 白麝香,cyberbiz,|52982844,doo_isleaf_farbic-perfume_rose-musk_60,99.0,992,149.0,deny,0.0,玫瑰麝香,【加價購】【isLeaf依絲莉】衣物香氛噴霧-60ml(共5款) - 玫瑰麝香,cyberbiz,|52982845,doo_isleaf_farbic-perfume_cherry-blossom_60,99.0,996,149.0,deny,0.0,櫻花香,【加價購】【isLeaf依絲莉】衣物香氛噴霧-60ml(共5款) - 櫻花香,cyberbiz,|52982846,doo_isleaf_farbic-perfume_greentea_60,99.0,997,149.0,deny,0.0,綠茶香,【加價購】【isLeaf依絲莉】衣物香氛噴霧-60ml(共5款) - 綠茶香,cyberbiz,
【加價購】Active In 護髮精粹安瓶10ml(染燙後受損髮質專用)
售價 NT$99
加價購 NT$79
38265929,doo_farcom_activein_color_10,99.0,852,199.0,deny,0.0,,【加價購】Active In 護髮精粹安瓶10ml(染燙後受損髮質專用) - ,cyberbiz,
商品介紹

規格說明

▌使用方法
臉部
肩頸
舒緩胸悶、肌肉緊繃
後背按摩、肩頸放鬆
腿部舒壓按摩

配合穴道，精準按摩達到深層的舒緩放鬆

▌清潔方式
搭配乳液或油類產品使用完畢，以乾紙巾將表層擦拭乾淨即可，不須水洗。

*金屬商品不論是灰塵或保養品等沾覆在上面久了未做清潔皆會形成黑點，時間一長便會咬緊在表面上，容易造成鏽蝕的狀況。使用完畢請將表面擦拭乾淨．如長期不使用，建議以塑膠袋包妥(夾鏈袋最佳)，防止空氣中的灰塵沾覆。

▌商品規格

品名：滾輪按摩器
材質：鋅合金
規格：5 x 3 x 11cm 

▌注意事項： 

‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

相關商品
紅石榴果籽臉部去角質100ml(天然紅石榴籽＆不含塑膠微粒)
敏弱肌適用．歐盟有機成分認證
紅石榴果籽臉部去角質100ml(天然紅石榴籽＆不含塑膠微粒)
已銷售：427
NT$330
紅石榴瞬效全能修護霜50ml(臉霜 x 頸霜)
敏弱肌適用．歐盟有機成分認證
紅石榴瞬效全能修護霜50ml(臉霜 x 頸霜)
已銷售：301
NT$599
橄欖光澤潤髮素300ML(乾損髮質/滋潤)
柔順易梳，打結毛躁out
橄欖光澤潤髮素300ML(乾損髮質/滋潤)
已銷售：407
NT$330
橄欖豐盈髮膜250ml(乾損髮質/滋潤)
深層修護髮芯，還原強健秀髮
橄欖豐盈髮膜250ml(乾損髮質/滋潤)
已銷售：215
NT$440
已加入購物車
已更新購物車
網路異常，請重新整理