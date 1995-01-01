【林三益】眼部按摩棒(滾珠型)(盒裝)

【林三益LSY】眼部按摩棒-加長型(盒裝)
──晶亮有感×定點眼周經壓

✔亮眼必備×定點按摩×活絡循環
✔把手加長，按摩舒壓更省力
✔鋅合金防水材質，可水洗不生鏽
✔適合眼部穴點按壓，冰鎮舒緩眼部肌膚壓力，放鬆眼睛疲勞。
✔扁平端輕沾眼霜，貼近眼下肌膚，輕輕滑動眼周輪廓，幫助眼霜吸收更深層。
✔點壓眼周穴道，可以活絡眼周血液循環，減輕眼壓。
林三益 晶亮有感×定點眼周經壓
NT$250
NT$350
商品編號: lsy_roller_5C_002
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商品介紹

 

規格說明

▌使用方法
【眼部紓壓】
滾珠設計按摩眼部，不拉扯肌膚，眼部穴點按摩，達到適度舒緩，放鬆眼部疲勞

【穴點穴位加強按摩】
法令紋位置用手撐開，搭配保養品滾動按摩，促進血液循環，撫平細紋

步驟一 | 放鬆＋緩解疲勞
從眼角到眉毛上方再到太陽穴，從眼中到太陽穴，循序按摩，畫小圈緩解大腦疲勞

步驟二 | 持續舒緩
由眼頭滑動到眼尾，並按摩眼周上下，點壓眼周穴道，減輕眼壓

步驟三 | 拉提
從嘴邊往太陽穴方向，由下往上、由內往外搭配保養品做臉部拉提運動

步驟四 | 法令紋位置重點加強按摩
敷上保養品後，把法令紋撐開，然後左右按摩，讓保養品吸收更好

▌清潔方式
搭配乳液或油類產品使用完畢，以乾紙巾將表層擦拭乾淨即可，不須水洗。

*金屬商品不論是灰塵或保養品等沾覆在上面久了未做清潔皆會形成黑點，時間一長便會咬緊在表面上，容易造成鏽蝕的狀況。使用完畢請將表面擦拭乾淨．如長期不使用，建議以塑膠袋包妥(夾鏈袋最佳)，防止空氣中的灰塵沾覆。

▌商品規格

品名：眼部按摩棒-滾珠型(盒裝)
材質：鋅合金
規格：1.5 x 1.5 x 7 cm

▌注意事項： 

‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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