【林三益】眼部按摩棒(盒裝)

▌使用方法

【眼部紓壓】

滾珠設計按摩眼部，不拉扯肌膚，眼部穴點按摩，達到適度舒緩，放鬆眼部疲勞

【穴點穴位加強按摩】

利用圓端貼近眼下肌膚，由眼頭滑動到眼尾，並按摩眼周上下。點壓眼周穴道，可以活絡眼周血液循環，減輕眼壓。

步驟一 | 放鬆＋緩解疲勞

從眼角到眉毛上方再到太陽穴，從眼中到太陽穴，循序按摩，畫小圈緩解大腦疲勞

步驟二 | 持續舒緩

由眼頭滑動到眼尾，並按摩眼周上下，點壓眼周穴道，減輕眼壓

步驟三 | 拉提

從嘴邊往太陽穴方向，由下往上、由內往外搭配保養品做臉部拉提運動

步驟四 | 法令紋位置重點加強按摩

敷上保養品後，把法令紋撐開，然後左右按摩，讓保養品吸收更好

▌清潔方式

搭配乳液或油類產品使用完畢，以乾紙巾將表層擦拭乾淨即可，不須水洗。

*金屬商品不論是灰塵或保養品等沾覆在上面久了未做清潔皆會形成黑點，時間一長便會咬緊在表面上，容易造成鏽蝕的狀況。使用完畢請將表面擦拭乾淨．如長期不使用，建議以塑膠袋包妥(夾鏈袋最佳)，防止空氣中的灰塵沾覆。

▌商品規格

品名：眼部按摩棒-加長型

材質：鋅合金

規格：1.5 x 1.5 x 10cm

▌注意事項：

‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。