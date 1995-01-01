【林三益】紓壓按摩器(大)(盒裝)

【林三益LSY】紓壓按摩器(大) (盒裝)
──痠痛不等人，隨時解放壓力

✔全方位按摩×舒緩緊繃肌肉
✔滾珠+L型尾部多功能設計
✔L型尾部設計可完美貼合下顎線，包覆臉側肌膚，達到放鬆肌肉、調塑臉部輪廓效果
✔圓弧面設計可針對肩頸、頭部做按摩，減緩緊繃
✔滾珠定點設計可針對額頭按摩，放鬆額肌，減緩皺紋加深
✔鋅合金防水材質，可水洗不生鏽
林三益 痠痛不等人，隨時解放壓力
NT$950
NT$1,200
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商品介紹

規格說明

▌使用方法

【緩解臉部腫脹感】
滾珠按摩額頭、魚尾按摩咀嚼肌

【L型尾部 – 咀嚼肌】
從下顎線往上拉提至耳後，到耳後使用大魚尾端按壓

【滾珠定點減壓】
緩解手部疲勞

▌清潔方式
搭配乳液或油類產品使用完畢，以乾紙巾將表層擦拭乾淨即可，不須水洗。

*金屬商品不論是灰塵或保養品等沾覆在上面久了未做清潔皆會形成黑點，時間一長便會咬緊在表面上，容易造成鏽蝕的狀況。使用完畢請將表面擦拭乾淨．如長期不使用，建議以塑膠袋包妥(夾鏈袋最佳)，防止空氣中的灰塵沾覆。

▌商品規格

品名：紓壓按摩器(大) 
材質：鋅合金
規格：4.5 x 4.5 x 15cm

 

▌注意事項： 

‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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