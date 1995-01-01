【Lishan】防曬噴霧06-小雪保濕款(大瓶)-200g

【Lishan】日本最強小花防曬品牌 | 防曬系數SPF50+ & PA++++
──全身、臉部、頭髮、身體皆適用，各種角度皆可用
──超輕感噴霧、不泛白、不沾衣服、不沾手、不黏膩
──沐浴乳即可卸除
──通過敏感測試、防水測試、耐汗水
──兒童也可以安心使用（建議3歲以上）

【防曬超有感】
添加高效防曬科技Tinosob S、DHHB
全力阻擋紫外線UVA、UVB
防止因日曬造成的肌膚老化、曬黑發紅

【獨特氣壓噴頭】
Lishan獨家設計的氣壓噴頭，能大面積並均勻覆蓋肌膚，質地透明清透，乾爽舒適

【溫和配方設計】
全家都可以用，無色素、無防腐劑，使用日常洗劑即可卸除，不阻塞毛孔

【不泛白設計】
可妝後隨時補充防曬，不花妝不泛白
LISHAN 超輕感噴霧、不泛白、不沾手、不黏膩
NT$780
商品編號: lishan_sunscreen-spray_06_200
供貨狀況: 尚有庫存

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商品介紹

規格說明

【防曬超有感】
添加高效防曬科技Tinosob S、DHHB
全力阻擋紫外線UVA、UVB
防止因日曬造成的肌膚老化、曬黑發紅

【獨特氣壓噴頭】
Lishan獨家設計的氣壓噴頭，能大面積並均勻覆蓋肌膚，質地透明清透，乾爽舒適

【溫和配方設計】
全家都可以用，無色素、無防腐劑，使用日常洗劑即可卸除，不阻塞毛孔

【不泛白設計】
可妝後隨時補充防曬，不花妝不泛白

 

 

【產品特色】

▌小花輕典款 | 清新花香 | 250g大瓶、100g小瓶
- 全家一起用，大容量好好噴
- 超輕感防曬、青春蜂王乳

▌小蘋果亮白款 | 甜美花果香 | 250g大瓶、100g小瓶
- 日常通勤用、輕噴不曬黑
- 三大美膚成分：維他命C、透明質酸、蜂王乳萃取成分

▌小葵草本精油款 | 草本精油香 | 230g大瓶、100g小瓶
- 郊外好好玩，防曬又避蚊
- 六種清新精油香氛，蚊蟲乖乖Bye

▌小粉持妝款 | 清爽無香 | 250g大瓶、100g小瓶
- 持妝防曬一瓶就夠，妝容持久不怕曬
- 添加蜂王乳、透明質酸、棗果、山楂萃取，妝感服貼一整天

▌小橘白C款 | 柑橘檸檬香 | 200g大瓶
- 三重維他命C添加、艷陽下也淨白美
- 沉浸式有感白C+防曬

▌小雪保濕款 | 清爽無香 | 200g大瓶
- 積雪草添加，日光下保水又透亮
- 植萃添加 防曬+養膚一噴到位

▌海洋友善款 | 清爽無香 | 200g大瓶
- 友善自己環境，水上活動安玩
- 未添加夏威夷法規認定對珊瑚危害之防曬成分
- 無添加二苯甲酮-3(Oxybenzone)、辛氧酸酯(Octinoxate)等成分，適合海邊活動
 

───
 

【防曬使用建議】
．陰天也有紫外線

．手臂內側、耳後、脖子、髮絲不可忽略

．每隔2~3小時重新補噴，效果維持更佳

．使用前請先將肌膚上之汗水等乾拭淨，效果更佳

．建議游泳、流汗後，隨時補充防曬
 

▌使用方法

1. 使用前請先搖晃瓶身使內容物均勻(約10下左右)，距離肌膚、頭髮、臉部約10~15cm，均勻噴灑
2. 噴灑於肌膚後，請用手輕輕推抹均勻即可。

───

▌商品規格
品名：Lishan 日本小花防曬噴霧
規格：
200g：5.5 x 5.5 x 24 cm
容量：200ml
款式：7款
保存期限：5年
製造日期：標示於包裝

▌注意事項
1.請勿於臉部同一部位集中噴灑，建議先噴至手掌，以少量多次的方式延展於肌膚，並避開眼睛周圍使用。
2.上粧後使用時，請注意避免破壞粧容。
3.為確保防曬效果，於長時間曝曬陽光下時，請每隔2~3小時重新塗抹，並請先將肌膚上之汗水等拭淨。
4.當肌膚有傷口及異常情況發生時，請勿使用。
5.使用時請注意避免吸入噴霧氣體並請勿直接噴灑臉部，避免接觸眼唇等黏膜部位。
6.請勿於同部位持續使用3秒以上，以避免凍傷的情況發生。
7.使用後若皮膚發生異常現象時，請立即停止使用，並洽詢皮膚科醫師。
8.使用後若不慎誤入眼睛，請立即以大量清水沖洗，若仍感不適，請洽詢眼科醫師。
9.請注意：於低溫環境中使用時，恐有難以噴灑之狀況產生。
10.使用後請務必蓋緊瓶蓋，確保使用安全。
11.請放置嬰幼兒不易取得處，並遠離火源、高溫、及陽光直射處
12.請在空氣流通及無火源、電器操作之環境中使用。
13.請注意避免沾染衣物，如不慎沾染上，請以清潔劑洗滌乾淨；清洗時，請勿使用漂白劑。

⊳ 本品為易燃品、高壓氣體壓縮之容器，為避免危險，請遵守下列事項:
1.請勿在火源、火苗附近或吸菸時使用。
2.室內正在使用火源時，請勿大量使用本品。
3.使用時勿噴向火焰或熾熱物體上。
4.溫度過高時有破裂的危險，故請勿將本品置於陽光直射處，或火爐、電爐等溫度可高達40度以上之場所。
5.請勿將本品投入火中。
6.使用完畢後不可破壞或燃燒瓶身。
7.丟棄時，請在無火源且空曠戶外處，按壓噴頭至氣體洩盡且噴射聲音消失為止。
 

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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