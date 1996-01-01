【Laifen徠芬】高速負離子吹風機-SE-960-TW(霧粉色)

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商品介紹






  

































 

 

規格說明

▌商品規格

品名：Laifen 徠芬 高速負離子吹風機
馬達轉速：105,000 / rpm
風速：21 m/s
負離子濃度：200,000,000/cm3

恆溫監控：50 times/sec
電壓：110v
主體材料：Heat resistance PU

重量：407g(不含電源線)
尺寸：8.9 * 27.7 * 7 cm(不含電源線)
線長：1.8m

包裝尺寸：14.1 * 34.3 * 7.6cm
顏色系列：霧紫/霧白/霧藍/霧粉紅
保固期：2年保固
商檢字號：R36028

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▌使用方法
．2段風速3段溫度，檔位記憶
．一鍵護髮模式，自動冷熱交換，呵護你的秀髮

────

▌注意事項： 

1.不在浴室等潮濕環境使用吹風機。
2.吹頭髮時，吹風機要和頭髮保持10到15公分的距離，才不會傷害髮質、燙傷頭皮。
3.吹風機進風口濾網要清潔，保持進出風流暢。
4.孩童、身心障礙人士使用吹風機時，要有人陪同指導。
5.吹風機烘乾衣物、棉被床單時，要保持距離注意時長，且不要將吹風機放在烘乾物中。
6.使用前，檢視吹風機外觀，發現電線、插頭有破損變鬆，要避免使用。
7.吹風機使用完畢，插頭要記得拔，電線也不要過度捆綁，避免電線損壞、觸電。

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運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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