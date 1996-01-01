【Laifen徠芬】高速負離子吹風機-SE-960-TW(霧粉色)

▌商品規格

品名：Laifen 徠芬 高速負離子吹風機

馬達轉速：105,000 / rpm

風速：21 m/s

負離子濃度：200,000,000/cm3



恆溫監控：50 times/sec

電壓：110v

主體材料：Heat resistance PU



重量：407g(不含電源線)

尺寸：8.9 * 27.7 * 7 cm(不含電源線)

線長：1.8m



包裝尺寸：14.1 * 34.3 * 7.6cm

顏色系列：霧紫/霧白/霧藍/霧粉紅

保固期：2年保固

商檢字號：R36028

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▌使用方法

．2段風速3段溫度，檔位記憶

．一鍵護髮模式，自動冷熱交換，呵護你的秀髮

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▌注意事項：

1.不在浴室等潮濕環境使用吹風機。

2.吹頭髮時，吹風機要和頭髮保持10到15公分的距離，才不會傷害髮質、燙傷頭皮。

3.吹風機進風口濾網要清潔，保持進出風流暢。

4.孩童、身心障礙人士使用吹風機時，要有人陪同指導。

5.吹風機烘乾衣物、棉被床單時，要保持距離注意時長，且不要將吹風機放在烘乾物中。

6.使用前，檢視吹風機外觀，發現電線、插頭有破損變鬆，要避免使用。

7.吹風機使用完畢，插頭要記得拔，電線也不要過度捆綁，避免電線損壞、觸電。

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【Laifen 徠芬】高速負離子吹風機(隨貨加贈順風吹嘴) | 多款可選

──5分鐘吹乾長髮不手痠

──極輕．超靜音．速乾同時柔順

──總代理公司貨，兩年保固

．407克極輕量，吹乾手不痠

．59B分貝超靜音，毛小孩也OK

．2億級負離子，速乾柔順不傷頭皮

✔輕量低重心設計，407g不手痠

✔59dB分貝多重降噪，消除高頻噪音

✔2億負離子護髮鎖水，柔順不打結

✔21m/s 高風速，輕颱速乾體驗

✔2段風速3段溫度，檔位記憶

✔一鍵護髮模式，自動冷熱交換

✔NTC智慧晶片恆溫，不傷頭皮、秀髮

✔三色大燈環，溫度顯示超直觀

✔磁吸+0.2mm超密雙濾網，不吸髮

✔自研自產10.5萬轉DC無刷馬達

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頭髮是女生的第二張臉，臉要保養，頭髮當然也要保養！

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