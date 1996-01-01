【Laifen徠芬】高速負離子吹風機-SE-960-TW(霧藍色)

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▌商品規格
品名：Laifen 徠芬 高速負離子吹風機
馬達轉速：105,000 / rpm
風速：21 m/s
負離子濃度：200,000,000/cm3
恆溫監控：50 times/sec
電壓：110v
主體材料：Heat resistance PU
重量：407g(不含電源線)
尺寸：8.9 * 27.7 * 7 cm(不含電源線)
線長：1.8m
包裝尺寸：14.1 * 34.3 * 7.6cm
顏色系列：霧紫/霧白/霧藍/霧粉紅
保固期：2年保固
商檢字號：R36028
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▌使用方法
．2段風速3段溫度，檔位記憶
．一鍵護髮模式，自動冷熱交換，呵護你的秀髮
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▌注意事項：
1.不在浴室等潮濕環境使用吹風機。
2.吹頭髮時，吹風機要和頭髮保持10到15公分的距離，才不會傷害髮質、燙傷頭皮。
3.吹風機進風口濾網要清潔，保持進出風流暢。
4.孩童、身心障礙人士使用吹風機時，要有人陪同指導。
5.吹風機烘乾衣物、棉被床單時，要保持距離注意時長，且不要將吹風機放在烘乾物中。
6.使用前，檢視吹風機外觀，發現電線、插頭有破損變鬆，要避免使用。
7.吹風機使用完畢，插頭要記得拔，電線也不要過度捆綁，避免電線損壞、觸電。
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【Laifen 徠芬】高速負離子吹風機(隨貨加贈順風吹嘴) | 多款可選
──5分鐘吹乾長髮不手痠
──極輕．超靜音．速乾同時柔順
──總代理公司貨，兩年保固
．407克極輕量，吹乾手不痠
．59B分貝超靜音，毛小孩也OK
．2億級負離子，速乾柔順不傷頭皮
✔輕量低重心設計，407g不手痠
✔59dB分貝多重降噪，消除高頻噪音
✔2億負離子護髮鎖水，柔順不打結
✔21m/s 高風速，輕颱速乾體驗
✔2段風速3段溫度，檔位記憶
✔一鍵護髮模式，自動冷熱交換
✔NTC智慧晶片恆溫，不傷頭皮、秀髮
✔三色大燈環，溫度顯示超直觀
✔磁吸+0.2mm超密雙濾網，不吸髮
✔自研自產10.5萬轉DC無刷馬達
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頭髮是女生的第二張臉，臉要保養，頭髮當然也要保養！
Laifen 高速吹風機，沙龍旗艦級6大特色功能，讓你養護髮質道路上事半功倍。不論你是需要一支速乾大風量的吹風機、還是需要保濕抗毛躁，亦或是一支安靜不打擾家人的吹風機，Laifen一支幫你搞定。
誰說一支好的吹風機一定很貴？
【Laifen 徠芬 SE 高速負離子吹風機】頂級規格，只需平均1/3~1/4的價格即可入手，讓你以最實惠價格入手人生第一台高速負離子吹風機，頭髮養護成本不再高昂不可及，台灣公司貨2年保固，更是並肩業界頂標。
更輕、更小
人體工學設計，全機最重的馬達下放至握柄處，讓整體重心下移，使用吹風機不再頭重腳輕，同樣握持時間下更輕鬆、更省力，操作角度也更加靈活！健身房、旅遊民宿、泳池，自備吹風機首選。
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)