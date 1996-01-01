【Laifen徠芬】專屬配件-旅行收納包

✔用於儲存收納徠芬高速吹風機以及其配件

✔磁吸開合快速取放

✔沉穩內斂感的雲母灰色調，外觀時尚，方便攜帶







徠芬吹風機專屬配件

優惠售價 NT$590 NT$699

商品編號: laifen_hairdryer-accessary_travel-pouch

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