【Laifen徠芬】專屬配件-造型聚風吹嘴

✔更扁平集中的直線氣流，讓你快速柔順直髮

✔磁力吸附，可360°自由旋轉角度，適合直髮快速造型





徠芬吹風機專屬配件

優惠售價 NT$590 NT$699

商品編號: laifen_hairdryer-accessary_concentrator-nozzle

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