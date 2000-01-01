【女神的秘密】經典香氛噴霧-美力誘惑-250ml

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【使用方法】
1、直接噴身上，但是噴在衣物會覆蓋的肌膚上(EX.胸口)
2、在頭頂的位置上，將噴霧往上噴，然後讓噴霧自然的灑落在頭髮上(香水雨噴法)
3直接噴在衣物上，但是要注意淺色衣服可能會有痕跡
【商品規格】
品名：女神的秘密 - 經典身體香氛噴霧
規格：5 x 5 x 17 cm
容量：250ml
保存期限：5年
製造日期：標示於瓶身
【注意事項】
．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。
．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
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