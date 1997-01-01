【isLeaf依絲莉】蘆薈 絲瓜 保濕噴霧-120ml(共2款)

【使用方法】

按壓噴頭時，請與肌膚部位保持15cm，將蘆薈保濕噴霧、絲瓜保濕噴霧，噴灑肌膚部位後，可短暫停留5~10秒，並用雙手輕拍收斂即可

【商品規格】

．規格：3.5 cm * 3.5 cm * 18cm

．容量：120ML

．款式：2款

．保存期限：3年

．製造日期：標示於包裝



【注意事項】

．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。

．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

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[ isLeaf 依絲莉 ] 蘆薈保濕噴霧 ＆ 絲瓜保濕噴霧120ml - 全系列共2款

✔曬前補水✔曬後舒緩✔清爽不黏膩

✔敏感肌✔乾性肌✔油性肌✔混合肌✓全膚質用

你也有下列肌膚困擾嗎？

(×)肌膚乾癢敏感……><

(×)肌膚乾躁不適……><

(×)曬後泛紅不適……><

(×)出油脫妝好……><

您的上述困擾，就讓isLeaf蘆薈保濕噴霧、絲瓜保濕噴霧，來舒緩同時安撫您肌膚的困擾

★成分單純溫和，特別針對敏感肌困擾研製

★能快速舒緩鎮定、安撫不安的肌膚

★質地清爽好吸收、不黏膩、同時還能保濕補水

無論是在室內辦公，就能隨時補水保溼。

或是外出旅遊，更能抵抗日曬高溫，同時舒緩保濕，只要輕輕一噴就能瞬間清爽。



<蘆薈萃取>

富含多種氨基酸、礦物質，能夠深層補水，同時止肌膚的渴，發揮優異的保濕效果，不只保濕性高，更加上能有效舒緩肌膚不適，特別對乾燥的肌膚有益處。

<絲瓜萃取>

含有豐富的維生素、醣類、保濕因子，能調節面部皮脂分泌，收斂鎮定肌膚植物粘液，同時能維持角質層的含水量，使肌膚滋潤保濕。

<山茶花萃取>

擁有強韌生命力及超強保濕力，能防止肌膚乾燥，保濕同時亮白