【isLeaf依絲莉】蘆薈 絲瓜 保濕噴霧-120ml(共2款)

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【使用方法】
按壓噴頭時，請與肌膚部位保持15cm，將蘆薈保濕噴霧、絲瓜保濕噴霧，噴灑肌膚部位後，可短暫停留5~10秒，並用雙手輕拍收斂即可
【商品規格】
．規格：3.5 cm * 3.5 cm * 18cm
．容量：120ML
．款式：2款
．保存期限：3年
．製造日期：標示於包裝
【注意事項】
．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。
．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。
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[ isLeaf 依絲莉 ] 蘆薈保濕噴霧 ＆ 絲瓜保濕噴霧120ml - 全系列共2款
✔曬前補水✔曬後舒緩✔清爽不黏膩
✔敏感肌✔乾性肌✔油性肌✔混合肌✓全膚質用
你也有下列肌膚困擾嗎？
(×)肌膚乾癢敏感……><
(×)肌膚乾躁不適……><
(×)曬後泛紅不適……><
(×)出油脫妝好……><
您的上述困擾，就讓isLeaf蘆薈保濕噴霧、絲瓜保濕噴霧，來舒緩同時安撫您肌膚的困擾
★成分單純溫和，特別針對敏感肌困擾研製
★能快速舒緩鎮定、安撫不安的肌膚
★質地清爽好吸收、不黏膩、同時還能保濕補水
無論是在室內辦公，就能隨時補水保溼。
或是外出旅遊，更能抵抗日曬高溫，同時舒緩保濕，只要輕輕一噴就能瞬間清爽。
<蘆薈萃取>
富含多種氨基酸、礦物質，能夠深層補水，同時止肌膚的渴，發揮優異的保濕效果，不只保濕性高，更加上能有效舒緩肌膚不適，特別對乾燥的肌膚有益處。
<絲瓜萃取>
含有豐富的維生素、醣類、保濕因子，能調節面部皮脂分泌，收斂鎮定肌膚植物粘液，同時能維持角質層的含水量，使肌膚滋潤保濕。
<山茶花萃取>
擁有強韌生命力及超強保濕力，能防止肌膚乾燥，保濕同時亮白
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口 pay / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)