【isLeaf依絲莉】衣物香氛噴霧-60ml(共5款)

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【使用方法】
是在距離衣服、鞋子、欲噴灑的物品，約20~30公分，大面積的快速噴一噴，就能有效去除臭異味（皮衣、絲緞材質的衣物，不建議使用），只留下淡淡的香氣。
【商品規格】
．規格：3.5 cm * 3.5 cm * 12 cm
．容量：60ML
．款式：5款
．保存期限：3年
．製造日期：標示於包裝
▌注意事項
1.產品添加天然植物萃取，其顏色及味道會隨保存環境不同稍有差異，乃正常現象，敬請安心使用。
2.使用如有持續紅腫或出現不適應症狀，請立即就醫。
3.請遠離火源、爐火等高溫設備，避免導致意外發生。
4.六歲以下兒童使用，家長請陪同。
5.請勿直接接觸眼部，若不慎滲入請用大量清水將眼部沖洗乾淨，必要時請諮詢醫師意見。
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[ isLeaf 依絲莉 ] 衣物香氛噴霧60ml - 全系列共5款
──立馬和惱人流汗、火鍋、燒烤味說再見
──60ml隨身攜帶超方便
──✔衣服 ✔鞋子＆襪子 ✔家具＆客廳 ✔寢具＆臥室 ✔汽車內
炎炎夏熱，汗流滿面，全身整個汗臭味超惱人…
冬天到了，跟家人好友吃完火鍋、燒烤後，整個衣服都是味道，感覺好不舒服……
您的氣味煩惱，讓isLeaf 衣物香氛噴霧來幫您～
< 扁柏水 (淨化 × 保溼) >
富含植物殺菌素，能淨化空氣，同時還原山林的清新和舒爽，噴在肌膚上，也有保溼的效果。
取自香水之都法國的香氛原料，營造自然療癒飄香的居家香氛環境
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 /宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)