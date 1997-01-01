【isLeaf依絲莉】衣物香氛噴霧-60ml(共5款)

【使用方法】

是在距離衣服、鞋子、欲噴灑的物品，約20~30公分，大面積的快速噴一噴，就能有效去除臭異味（皮衣、絲緞材質的衣物，不建議使用），只留下淡淡的香氣。

【商品規格】

．規格：3.5 cm * 3.5 cm * 12 cm

．容量：60ML

．款式：5款

．保存期限：3年

．製造日期：標示於包裝

▌注意事項

1.產品添加天然植物萃取，其顏色及味道會隨保存環境不同稍有差異，乃正常現象，敬請安心使用。

2.使用如有持續紅腫或出現不適應症狀，請立即就醫。

3.請遠離火源、爐火等高溫設備，避免導致意外發生。

4.六歲以下兒童使用，家長請陪同。

5.請勿直接接觸眼部，若不慎滲入請用大量清水將眼部沖洗乾淨，必要時請諮詢醫師意見。

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[ isLeaf 依絲莉 ] 衣物香氛噴霧60ml - 全系列共5款

──立馬和惱人流汗、火鍋、燒烤味說再見

──60ml隨身攜帶超方便

──✔衣服 ✔鞋子＆襪子 ✔家具＆客廳 ✔寢具＆臥室 ✔汽車內

炎炎夏熱，汗流滿面，全身整個汗臭味超惱人…

冬天到了，跟家人好友吃完火鍋、燒烤後，整個衣服都是味道，感覺好不舒服……

您的氣味煩惱，讓isLeaf 衣物香氛噴霧來幫您～

< 扁柏水 (淨化 × 保溼) >

富含植物殺菌素，能淨化空氣，同時還原山林的清新和舒爽，噴在肌膚上，也有保溼的效果。

取自香水之都法國的香氛原料，營造自然療癒飄香的居家香氛環境