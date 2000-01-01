【滿額贈】橄欖好吸收護手霜100ml(歐盟有機認證)

【使用方法】

【護手霜正確用法1：溫暖手部效果更好】

將護手霜直接塗在冰冷的肌膚上，因血液循環不好，也會導致吸收效果不好。建議在擦護手霜之前，先輕輕摩擦雙手變溫暖。手背特別容易受涼，請用另一手的手掌包覆，為手背加溫。

【護手霜正確用法2：以乾燥的手背為中心】

護手霜的用量約為五元大小！首先將護手霜擠在手心，用雙手塗抹均勻，這樣能讓護手霜升溫，肌膚更容易吸收。塗抹時要針對易乾燥的手背重點加強，建議輕柔搓揉雙手減少傷害肌膚。

【護手霜正確用法3：乾淨雙手微濕，再擦更好吸收】

就像臉部保養先清潔肌膚再擦化妝水，打開吸收通道一樣，立刻擦上保濕產品，吸收效果最好。

美國皮膚科醫學會表示，保濕的最佳時間是在皮膚沾濕後，準備要吸收更多水分的時候時，所以洗完手後，建議不要立即擦乾，而是擦上護手霜。而如果雙手是在不用洗手的情況下，卻感到乾燥的話，可以先稍微沾濕再擦上護手霜。

【護手霜正確用法4：記得指甲與指甲周圍】

不只手心、手背，指甲和指甲周圍的肌膚也需要滋潤！建議在擦護手霜時，也塗抹並按摩指甲和角質層(Cuticles)，可有效加速血液循環，能幫助指甲看起來更有光澤及減少指緣的死皮產生。

【護手霜正確用法5：睡前擦護手霜，並戴手套】

晚上睡前，雙手不用做太多事情，正好是保養手部肌膚的最佳時機！大量塗抹護手霜，然後再戴上棉質、塑膠手套或手扒雞手套，戴敷時間約20分鐘，就像戴保濕手膜。

───

【產品規格】

．容量：100ml

．保存期限：3年

．製造日期：標示於瓶身

．產地：Made In Greece(100%希臘原裝進口)

───

橄欖好吸收護手霜100ml

─ 長效保濕力，維持一整天的柔嫩感

✔專為「手部長期乾燥」、「不想隨時補擦」的你而設計

✔舒緩手部乾燥粗糙，長效維持肌膚保水度

✔質地清爽不黏手，享受一整天的柔嫩感

✔富含「有機橄欖油萃取」、「乳油木果脂」、「甜杏仁油」萃取

──

✔通過歐盟敏感肌膚檢測

✔歐盟有機成分認證

🚫無添加礦物油＆凡士林

🚫無添加PARABEN防劑

🚫無添加ALCOHOL酒精