【GA黃金甲】GABA睿智膏｜睿｜-1包(單入)

【產品特色】

．專利黃金配方比，放鬆安定加乘有感

．專利咖啡莓果10：GABA2：羅布麻萃取1

．舌下膏 - 吸收最快的劑型

▌食用建議

1、每天1包，睡前30分鐘食用

2、請慢慢吞入，盡量停留在口腔1-2分鐘，幫助舌下吸收

3、放下手機，避免藍光抑制褪黑激素分泌，影響睡眠 ▌葷/素：全素可用 ▌保存方法

請放置於乾燥陰涼處，避免潮濕及陽光直接照射 ─── ▌內容物成分

麥芽糖漿（樹薯澱粉、水）、水、膠基乙酸、麥芽糊精、咖啡果肉粉、麴酸酵素發酵物（含GABA）、蜂蜜、檸檬酸、DL-蘋果酸、香料（香料、維生素E）、香料、葡萄藍莓複合萃取物（葡萄萃取、藍莓萃取）、羅布麻萃取、微藻精華（含DHA）、酵母萃取、麥芽糊精（含DHA）、鳳梨玉米澱粉、D-甘露糖、葵花油、抗壞血酸、脂肪酸、多磷酸鈣、磷酸鈣、香料、牛磺酸、卵磷脂（葵花）、L-抗壞血酸棕櫚酸酯、蘋果萃取。 ▌商品規格

品名：GABA睿智膏

內容量：10公克/單包

熱量：26大卡/包

尺寸規格：

單包：5 *0.5*12cm

1盒(30包)：10 * 5.5 *13cm

保存期限：2年

製造日期：標示於包裝

投保產品責任險字號：0504字第24AML0006723號 ▌注意事項

．本品有使用植物成分，若有顏色變化及天然結晶屬正常現象，請安心食用。

．特殊疾病患者食用前，請先諮詢醫師或營養師。

．本品含有麥花粉及其製品。

．開車前與運動前請勿食用，因部分成份易助眠。 ▌責任廠商資訊

．廠商資訊：瑞氏生技股份有限公司

．廠商地址：320016桃園市中壢區內定二十街76巷35號

．聯絡電話：0800-699-818

．食品業者登錄字號：H-172835070-00000-7



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【GA黃金甲】最多CEO與冠軍選手指定選用保健品牌

▌GA黃金甲 GABA睿智膏

-專利黃金配方比，放鬆安定加乘有感

-專利咖啡莓果10：GABA2：羅布麻萃取1

-舌下膏 - 吸收最快的劑型

-素食可食



▌適用對象

✔️ 高度運轉怕當機

✔️ 念書考試需專注

✔️ 想提升工作效率

✔️ 年長者想維持靈敏



▌專利黃金複方配比



【先安 – 幫助入睡】

✔放鬆安定 ✔幫助入睡

．GABA麩胺酸發酵物

取自米來源中的GABA，帶來調節機能



．專利羅布麻萃取

榮獲美、日專利，讓心情不陰天。人體臨床研究，與GABA黃金比例具有加乘效益，有效放鬆、幫助入睡。



【中護 – 輕鬆有效率】

✔輕鬆有效率

．專利咖啡莓果萃取

原料經原廠授權章，符合美國FDA GRAS的標準，補給養分(BDNF)

．胺基乙酸

重要胺基酸，維持正常傳導，臨床實證幫助入睡

．專利葡萄藍複合萃取

【後睿 – 靈敏更專注】

．美國大廠專利微藻DHA

提供可信賴omega-3來源，無過敏原，具HALAL, KOSHER認證

．專利蘋果萃取

富含多酚物質如花青素，是維他命E抗氧化力的50倍

▌GA黃金甲五大保證

-最多CEO與冠軍選手指定選用

-百位產業菁英實名推薦

-不含西藥、重金屬、運動禁藥

-已投保2000萬產品責任險

-專利咖啡莓果 原廠授權標章