【GA黃金甲】冰晶膠原凍｜全潤｜-1包

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商品介紹

規格說明
【產品特色】

．好味力 - 台灣在地荔香風味、最美味、無腥味的膠原蛋白果凍
・穩固力 - 不怕膠原蛋白流失，讓你的美如同按下暫停鍵
・技術力 - 7大王牌成份，倍數濃縮全在這一條

【關於 全潤｜冰晶膠原凍 Q&A】

Q1全潤｜冰晶膠原凍建議何時食用為佳？
 代謝修復的時間在晚上睡覺前開始運行，搭配時間營養學，睡前食用效果更加倍。

Q2孕婦、哺乳期間適合食用全潤｜冰晶膠原凍嗎？
 因為冰晶膠原凍裡頭含有穀脫甘肽，對穀脫甘肽過敏者、孕婦、哺乳期間婦女、嬰幼兒及服用抗凝血功能藥物者應避免食用。

Q3小孩可以食用全潤｜冰晶膠原凍嗎？
因含有穀脫甘肽，TFDA公告：對穀脫甘肽過敏者、孕婦、哺乳婦女及嬰幼兒應避免食用。
因含有菘花肉苣萃，TFDA公告：嬰幼兒、孕婦、哺乳婦女及服用抗凝血功能藥物者不宜食用。

Q4全潤｜冰晶膠原凍，素食者也可以食用嗎？
本產品由魚皮、魚鱗來源，屬於動物性膠原蛋白不建議食用。

Q5全潤｜冰晶膠原凍吃起來好吃嗎？熱量會很高嗎？
每包熱量只有16大卡，糖只有2.4公克，吃一包只等同於1/15杯700ml全糖珍珠奶茶。

Q6全潤｜冰晶膠原凍如何保存？需要冰嗎？
每包為獨立包裝設計，亦可方便攜帶與食用，保存方式可將產品置於常溫（避免過度曝曬於陽光下）或冷藏；尤其冷藏後，冰涼口感風味更佳喔！

───

▌食用建議:
  代謝修復的時間在晚上睡覺前開始運行，搭配時間營養學，睡前食用效果更加倍

▌葷/素：本產品由魚皮、魚鱗來源，屬於動物性膠原蛋白不建議食用。
▌保存方法:
請放置於乾燥陰涼處，避免潮濕及陽光直接照射

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▌內容物成分
水、蔗糖、魚膠原蛋白、蒟蒻濃縮汁、綜合膠體（刺槐豆膠、鹿角菜膠／鹿角菜膠、葡萄糖）、蒟蒻粉、氯化鉀、玉米糖膠）、香料、維生素C、檸檬酸、檸檬酸鈉、DL-蘋果酸、流行鏈球菌發酵物（含透明質酸鈉）、穀脫甘肽、玄米精華（含神經醯胺）（玉米糊精、玄米精華）、複合植物萃取（菘花肉苣萃取、積雪草萃取、甜橙精華、石榴萃取）、番茄萃取、蔗糖素（甜味劑）、α醯化橙皮苷、塔拉膠、結蘭膠

▌商品規格
品名：全潤冰晶膠原凍
內容量：15公克/單包
熱量：16大卡/包
尺寸規格： 
單包：3 *16 * 0.5 cm
1盒(32包)：9 * 6.5 * 16cm
保存期限：2年
製造日期：標示於包裝
投保產品責任險字號：0504字第24AML0006723號

▌注意事項
本產品含魚及其製品，過敏者不建議食用。因為每個人的身體狀況都不太一樣，如果你目前處於特殊狀態或體質，也建議你應該在食用任何保健品或藥物前，事先與信賴的醫師討論喔！

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▌GA黃金甲 全潤 冰晶膠原凍 
-小分子魚膠原蛋白-分子量1000Da
-神經醯胺-專利玄米萃取Oricera
-維他命C-紅石榴、甜橙等植物萃取

▌適用對象
✔️ 辦公室冷氣族
✔️ 化妝總是脫妝
✔️ 想要自拍/照鏡子也很有自信
✔️ 懶得保養，想維持最佳狀態

▌專利黃金複方配比

【最佳主原料 – 小分子魚膠原蛋白】
．小分子水解膠原蛋白技術，分子量1000Da
．1條含量1500mg
．透過三次淬煉、八道過濾過程
．無色無腥味，無添加無污染


【最佳補助力 – 專利玄米萃取Oricera(含神經醯胺)】
．100%使用日本北海道米製作
．8萬公斤米精粹1公斤玄米萃取Oricera
．獨創專利生產技術，產製水溶性神經醯胺
．製成凍條最佳選擇


【日光守護 - 專利晶亮番茄】
．製程以物理性磨碎
．2100kg萃取1kg原料
．無化學溶劑萃取

【青春必備 – 專利穀胱甘肽】
．圓酵母來源
．天然型態，吸收效果好

【養顏必備 – 專利複合植物萃取】
．西班牙大廠Monteloeder
．管花肉蓗蓉、積雪草、石榴、甜橙純植物萃取

【最佳輔助力 – 流行鏈球菌發酵物(含玻尿酸)】
．1000倍吸水力
．1g的玻尿酸可抓住1000g的水分

▌GA黃金甲五大保證
-最多CEO與冠軍選手指定選用
-百位產業菁英實名推薦
-不含西藥、重金屬、運動禁藥
-已投保2000萬產品責任險
 

 

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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