【FARCOM】深層保濕修護髮膜1000ml(乾損髮質/滋潤)

商品：

深層保濕修護髮膜

容量：

1000ml

成分：

如瓶身所示

保存期限：

5年

產地：

Made In Greece(100%希臘原裝進口)

使用方式：

塗上髮膜前，應該先輕扭或是用毛巾印乾頭髮上的水分至半乾狀態，然後將髮膜均勻塗抹於頭髮中至尾段。 想加強護髮效果，可以用保鮮紙或浴帽將頭髮包裹起來，這樣做能防止頭皮表層熱氣散失，加上浴室裏的水蒸氣能讓毛鱗片充分打開，吸收髮膜中的營養成分。 靜待5-10分鐘後，就可以徹底清洗乾淨。



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【FARCOM髮控】深層保濕修護髮膜1000ml | 保濕/受損髮質適用

───補水保濕、健康強韌

★專為「髮絲受損、乾躁分叉」髮質的你設計

★深層修護 X 柔順髮絲，從髮芯完整呵護秀髮

★富含「摩洛哥堅果油」、「乳油木果油」、「維他命B5」