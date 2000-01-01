【FARCOM】深層保濕修護髮膜1000ml(乾損髮質/滋潤)

此商品參與的優惠活動
商品：
深層保濕修護髮膜
容量：
1000ml
成分：
如瓶身所示
保存期限：
5年
產地：
Made In Greece(100%希臘原裝進口)
使用方式：
塗上髮膜前，應該先輕扭或是用毛巾印乾頭髮上的水分至半乾狀態，然後將髮膜均勻塗抹於頭髮中至尾段。 想加強護髮效果，可以用保鮮紙或浴帽將頭髮包裹起來，這樣做能防止頭皮表層熱氣散失，加上浴室裏的水蒸氣能讓毛鱗片充分打開，吸收髮膜中的營養成分。 靜待5-10分鐘後，就可以徹底清洗乾淨。
───
【FARCOM髮控】深層保濕修護髮膜1000ml | 保濕/受損髮質適用
───補水保濕、健康強韌
★專為「髮絲受損、乾躁分叉」髮質的你設計
★深層修護 X 柔順髮絲，從髮芯完整呵護秀髮
★富含「摩洛哥堅果油」、「乳油木果油」、「維他命B5」
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)