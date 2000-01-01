【FARCOM】深層保濕修護髮膜1000ml(乾損髮質/滋潤)

✔專為「髮絲受損、乾躁分叉」髮質的你設計
✔深層修護 X 柔順髮絲，從髮芯完整呵護秀髮
✔富含「摩洛哥堅果油」、「乳油木果油」、「維他命B5」
100%希臘原裝進口 補水保溼．健康強韌
NT$990
NT$1,800
商品編號: farcom_hairmask_moist_1000
供貨狀況: 尚有庫存

此商品參與的優惠活動
加入最愛 此商品 「 最高 」可以折抵紅利 49 點 (約等於 NT$49 )
商品介紹

保溼髮膜
保溼髮膜

保溼髮膜

規格說明

商品： 
深層保濕修護髮膜

容量：
1000ml

成分：
如瓶身所示

保存期限：
5年

產地：
Made In Greece(100%希臘原裝進口)

使用方式：
塗上髮膜前，應該先輕扭或是用毛巾印乾頭髮上的水分至半乾狀態，然後將髮膜均勻塗抹於頭髮中至尾段。 想加強護髮效果，可以用保鮮紙或浴帽將頭髮包裹起來，這樣做能防止頭皮表層熱氣散失，加上浴室裏的水蒸氣能讓毛鱗片充分打開，吸收髮膜中的營養成分。 靜待5-10分鐘後，就可以徹底清洗乾淨。

───
 

【FARCOM髮控】深層保濕修護髮膜1000ml | 保濕/受損髮質適用
   ───補水保濕、健康強韌

★專為「髮絲受損、乾躁分叉」髮質的你設計
★深層修護 X 柔順髮絲，從髮芯完整呵護秀髮
★富含「摩洛哥堅果油」、「乳油木果油」、「維他命B5」

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
 

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

相關商品
紅石榴瞬效全能修護霜50ml(臉霜 x 頸霜)
敏弱肌適用．歐盟有機成分認證
紅石榴瞬效全能修護霜50ml(臉霜 x 頸霜)
NT$599
橄欖光澤潤髮素300ML(乾損髮質/滋潤)
柔順易梳，打結毛躁out
橄欖光澤潤髮素300ML(乾損髮質/滋潤)
NT$330
橄欖豐盈髮膜250ml(乾損髮質/滋潤)
深層修護髮芯，還原強健秀髮
橄欖豐盈髮膜250ml(乾損髮質/滋潤)
NT$440
橄欖清爽身體乳250ml(敏弱肌膚適用)
舒緩乾裂，好吸收不黏膩
橄欖清爽身體乳250ml(敏弱肌膚適用)
NT$440
已加入購物車
已更新購物車
網路異常，請重新整理