【FARCOM】Active In 護髮精粹安瓶10ml x 12 (染燙後受損髮質專用)

商品組合：

Active In 護髮精粹安瓶10ml * 12瓶(染燙後受損髮質專用)

容量：

10ml * 12瓶

成分：

如瓶身所示

使用方式：

【用法1】(建議使用，效果更好)

以等比例的水，充分混和攪拌均勻為水乳狀後，塗抹在秀髮上，停留30秒～3分鐘，以溫水沖洗乾淨，秀髮馬上找回柔順亮澤。

【用法2】(最省時間，馬上有感)

直接將護髮安瓶，均勻塗抹在秀髮上，停留30秒～3分鐘，以溫水沖洗乾淨，秀髮馬上找回柔順亮澤。





保存期限：5年

產地：希臘

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▌【FARCOM髮控】Active In 護髮精粹安瓶10ml

-專為染髮後受損毛躁、燙髮後乾澀分叉設計

-30秒瞬效修護，在家也能擁有沙龍級護髮

-植萃綿籽油萃取，富含高蛋白、維他命B

▌商品規格

．成分：植萃綿籽油萃取，富含高蛋白、維他命B

．規格：2 x 2 x 4 cm

．容量：10ml

．保存期限：5年

．製造日期：標示於瓶身