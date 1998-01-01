【FARCOM】Active In 護髮精粹安瓶10ml x 12 (染燙後受損髮質專用)

✔專為染髮後受損毛躁、燙髮後乾澀分叉設計！
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✔「植萃綿籽油」萃取，富含高蛋白、維他命B
100%希臘原裝進口 30秒就有感，專為染後受損髮質設計
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商品介紹

護髮精粹



規格說明

商品組合： 
Active In 護髮精粹安瓶10ml * 12瓶(染燙後受損髮質專用)

容量： 
10ml * 12瓶

成分： 
如瓶身所示 

使用方式： 

【用法1】(建議使用，效果更好)
以等比例的水，充分混和攪拌均勻為水乳狀後，塗抹在秀髮上，停留30秒～3分鐘，以溫水沖洗乾淨，秀髮馬上找回柔順亮澤。

【用法2】(最省時間，馬上有感)
直接將護髮安瓶，均勻塗抹在秀髮上，停留30秒～3分鐘，以溫水沖洗乾淨，秀髮馬上找回柔順亮澤。

 

保存期限：5年 

產地：希臘

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▌【FARCOM髮控】Active In 護髮精粹安瓶10ml
-專為染髮後受損毛躁、燙髮後乾澀分叉設計
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-植萃綿籽油萃取，富含高蛋白、維他命B

▌商品規格
．成分：植萃綿籽油萃取，富含高蛋白、維他命B
．規格：2 x 2 x 4 cm
．容量：10ml
．保存期限：5年
．製造日期：標示於瓶身

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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