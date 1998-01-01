【FARCOM】Active In 護髮精粹安瓶10ml x 12 (染燙後受損髮質專用)

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商品組合：
Active In 護髮精粹安瓶10ml * 12瓶(染燙後受損髮質專用)
容量：
10ml * 12瓶
成分：
如瓶身所示
使用方式：
【用法1】(建議使用，效果更好)
以等比例的水，充分混和攪拌均勻為水乳狀後，塗抹在秀髮上，停留30秒～3分鐘，以溫水沖洗乾淨，秀髮馬上找回柔順亮澤。
【用法2】(最省時間，馬上有感)
直接將護髮安瓶，均勻塗抹在秀髮上，停留30秒～3分鐘，以溫水沖洗乾淨，秀髮馬上找回柔順亮澤。
保存期限：5年
產地：希臘
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▌【FARCOM髮控】Active In 護髮精粹安瓶10ml
-專為染髮後受損毛躁、燙髮後乾澀分叉設計
-30秒瞬效修護，在家也能擁有沙龍級護髮
-植萃綿籽油萃取，富含高蛋白、維他命B
▌商品規格
．成分：植萃綿籽油萃取，富含高蛋白、維他命B
．規格：2 x 2 x 4 cm
．容量：10ml
．保存期限：5年
．製造日期：標示於瓶身
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
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．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
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