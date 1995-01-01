【ESC英國製皂】香氛手工皂-可愛動物皂-泡澡龍-190g

▌商品規格

品名：ESC英國香氛手工皂(多款可選)

規格：10 × 3 ×6cm

容量：190g

保存期限：5年

製造日期：標示於瓶身



▌使用方法

沐浴時，可將皂塗抹在沐浴巾或沐浴球上，搓揉出泡沫後使用，再以清水沖淨



▌注意事項：

‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。



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【英國製皂】英國香氛手工皂

──乳油木果油保濕成分

──綿密起泡．溫和潔淨

──不乾澀緊繃．淡雅療癒香氛



★100%英國原裝進口

★純植物油製成，符合純素友善製造

★100%可回收材質，不含塑料

★豐盈綿密泡沫，溫和潔淨肌膚

洗後不乾澀、不緊繃、不殘留★多款幸福療癒香氛，洗去一天疲倦



■【S05】【可愛動物皂】泡澡龍 - 190

Wonderful Animals Dragon 190g - S05



泡澡龍正和他的好朋友妙妙鼠，一起享受泡泡澡的時光♥

希望我們可愛的包裝，能分享給你最純粹的沐浴＆洗手樂趣♥



前調：紫羅蘭、蘋果、奇異果

中調：紫丁香、玫瑰、小蒼蘭和鈴蘭

後調：香草、鳶尾草、金髮木、水蜜桃