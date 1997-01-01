【Enchanteur】艾詩芬香沐浴乳(甜美果香調)(蜜意花香)-1000ml

▌使用方法

取適量沐浴乳倒在濕潤的沐浴棉中，塗抹在肌膚上至起泡沫後用清水沖淨。



▌商品規格

尺寸：約6.6 cm * 13.3 cm * 24.7cm

容量：1000ML

款式：5款

保存期限：3年

製造日期：標示於包裝

▌注意事項

1.產品添加天然植物萃取，其顏色及味道會隨保存環境不同稍有差異，乃正常現象，敬請安心使用。

2.使用後皮膚如有持續紅腫或出現不適應症狀，請立即就醫。

3.請遠離火源、爐火等高溫設備，避免導致意外發生。

4.六歲以下兒童使用，家長請陪同。

5.請勿直接接觸眼部，若不慎滲入請用大量清水將眼部沖洗乾淨，必要時請諮詢醫師醫見。

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[ Enchanteur艾詩 ] 源於法國專業調香品牌

專屬於自己的香氛沐浴SPA

溫和清潔肌膚的同時，還穿上輕柔香水香氛

【芬香沐浴乳1000ml家庭號】 - 全系列共5款

．甜菜鹼潔淨成分 – 源自天然植物萃取成分，溫和弱酸性，清潔同時呵護肌膚。

．甘油 - 保溼成分，能在肌膚表面形成保護膜，有效鎖水保溼。



▌優雅花香 | 花香調 + 清新海洋調

．前調：柑桔、清新草原、薰衣草

．中調：玫瑰、茉莉

．後調：麝香、廣藿香、岩蘭、海洋香

▌浪漫花香 | 清新花香調

．前調：清新草原、果香

．中調：玫瑰、茉莉、康乃馨

．後調：柏木、琥珀

▌魅力花香 | 花香+ 微微果香調

．前調：甜橙、依蘭

．中調：玫瑰、茉莉

．後調：柏木、檀香

▌馥馨花香 | 花香＋甜橙果香調

．前調：甜柑

．中調：鈴蘭、小蒼蘭

．後調：檀香、琥珀

▌蜜意花香 | 甜美果香調

．前調：橙花、桑樹

．中調：鈴蘭玫瑰

．後調：琥珀、麝香