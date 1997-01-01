【Enchanteur】艾詩芬香沐浴乳(粉)(花香調 + 清新海洋調)(優雅花香)-1000ml

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▌使用方法
取適量沐浴乳倒在濕潤的沐浴棉中，塗抹在肌膚上至起泡沫後用清水沖淨。
▌商品規格
尺寸：約6.6 cm * 13.3 cm * 24.7cm
容量：1000ML
款式：5款
保存期限：3年
製造日期：標示於包裝
▌注意事項
1.產品添加天然植物萃取，其顏色及味道會隨保存環境不同稍有差異，乃正常現象，敬請安心使用。
2.使用後皮膚如有持續紅腫或出現不適應症狀，請立即就醫。
3.請遠離火源、爐火等高溫設備，避免導致意外發生。
4.六歲以下兒童使用，家長請陪同。
5.請勿直接接觸眼部，若不慎滲入請用大量清水將眼部沖洗乾淨，必要時請諮詢醫師醫見。
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[ Enchanteur艾詩 ] 源於法國專業調香品牌
專屬於自己的香氛沐浴SPA
溫和清潔肌膚的同時，還穿上輕柔香水香氛
【芬香沐浴乳1000ml家庭號】 - 全系列共5款
．甜菜鹼潔淨成分 – 源自天然植物萃取成分，溫和弱酸性，清潔同時呵護肌膚。
．甘油 - 保溼成分，能在肌膚表面形成保護膜，有效鎖水保溼。
▌優雅花香 | 花香調 + 清新海洋調
．前調：柑桔、清新草原、薰衣草
．中調：玫瑰、茉莉
．後調：麝香、廣藿香、岩蘭、海洋香
▌浪漫花香 | 清新花香調
．前調：清新草原、果香
．中調：玫瑰、茉莉、康乃馨
．後調：柏木、琥珀
▌魅力花香 | 花香+ 微微果香調
．前調：甜橙、依蘭
．中調：玫瑰、茉莉
．後調：柏木、檀香
▌馥馨花香 | 花香＋甜橙果香調
．前調：甜柑
．中調：鈴蘭、小蒼蘭
．後調：檀香、琥珀
▌蜜意花香 | 甜美果香調
．前調：橙花、桑樹
．中調：鈴蘭玫瑰
．後調：琥珀、麝香
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)