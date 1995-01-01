【Enchanteur】艾詩香水香氛皂(粉)(玫瑰茉莉)(浪漫花香)-90g

【使用方法】

STEP 1 將沐浴皂淋溼並搓揉起泡，若想要泡泡更多、更綿密，可搭配起泡網一起使用。

STEP 2 將泡泡塗抹至身體並輕柔搓洗。

STEP 3 以清水將泡泡確實沖洗乾淨。



▌商品規格

品名：艾詩香水香氛皂

容量：90g

規格：

6 * 3 * 9cm

款式：3款

保存期限：3年

製造日期：標示於包裝



【注意事項】

．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。

．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

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【Enchanteur艾詩】法國天然香氛品牌

──法國香氛 ×持香不乾澀

▌艾詩 香水香氛皂90g 全系列共3款

-天然香氣、不過份濃郁

-肌膚保濕不乾澀

-滋養水潤嫩膚



▌玫瑰茉莉(粉) | 浪漫花香 | 浪漫溫柔花香調

．前調：保加利亞玫瑰

．中調：白茉莉

．後調：香草

▌玫瑰鈴蘭(黃) | 魅力花香 | 知性花果香調

．前調：保加利亞玫瑰

．中調：鈴蘭

．後調：柑橘

▌魔幻玫瑰(藍) | 誘惑花香 | 性感花香木質調

．前調：天竺葵

．中調：茉莉、依蘭

．後調：雪松