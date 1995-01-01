【Enchanteur】艾詩香水香氛皂(粉)(玫瑰茉莉)(浪漫花香)-90g

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【使用方法】
STEP 1 將沐浴皂淋溼並搓揉起泡，若想要泡泡更多、更綿密，可搭配起泡網一起使用。
STEP 2 將泡泡塗抹至身體並輕柔搓洗。
STEP 3 以清水將泡泡確實沖洗乾淨。
▌商品規格
品名：艾詩香水香氛皂
容量：90g
規格：
6 * 3 * 9cm
款式：3款
保存期限：3年
製造日期：標示於包裝
【注意事項】
．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。
．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。
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【Enchanteur艾詩】法國天然香氛品牌
──法國香氛 ×持香不乾澀
▌艾詩 香水香氛皂90g 全系列共3款
-天然香氣、不過份濃郁
-肌膚保濕不乾澀
-滋養水潤嫩膚
▌玫瑰茉莉(粉) | 浪漫花香 | 浪漫溫柔花香調
．前調：保加利亞玫瑰
．中調：白茉莉
．後調：香草
▌玫瑰鈴蘭(黃) | 魅力花香 | 知性花果香調
．前調：保加利亞玫瑰
．中調：鈴蘭
．後調：柑橘
▌魔幻玫瑰(藍) | 誘惑花香 | 性感花香木質調
．前調：天竺葵
．中調：茉莉、依蘭
．後調：雪松
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)