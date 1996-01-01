【Enchanteur】艾詩香水香氛洗髮精(黃)(玫瑰鈴蘭)(魅力花香)-650ml

【使用方法】

1 先梳頭：先將頭髮梳順，讓髮尾不打結。

2 使用洗髮精：先把洗髮精適量倒在手掌上，將洗髮精搓揉起泡後，再抹在頭髮上並用指腹輕輕按摩頭髮，搓揉出泡沫後再用清水將洗髮精沖掉。



【商品規格】

品名：艾詩香水香氛洗髮精

容量：650ml

規格：

4.5 * 4.0 * 17cm

款式：3款

保存期限：5年

製造日期：標示於包裝





【注意事項】

．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。

．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

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【Enchanteur艾詩】法國天然香氛品牌

──法國香氛 × 清新持香

▌艾詩 香水香氛洗髮精650ml 全系列共3款

-天然香氣、不過份濃郁

-極致柔順，好梳理不毛躁

-迷人光澤，亮麗動人

乳油木果脂：從髮芯深層滋養秀髮，增加柔順光澤。

杏仁油萃取：溫和親膚，具優異保濕作用。

維生素B5：能幫助髮絲柔軟順絲，不易毛躁。

▌玫瑰茉莉(粉) | 浪漫花香 | 浪漫溫柔花香調

．前調：玫瑰

．中調：佛手柑

．後調：麝香

▌玫瑰鈴蘭(黃) | 魅力花香 | 知性花果香調

．前調：鈴蘭

．中調：柑橘

．後調：雪松、麝香

▌鳶尾花玫瑰(紫) | 誘惑花香 | 性感花香木質調

．前調：橙花

．中調：鳶尾花

．後調：麝香

