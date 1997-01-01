【Enchanteur】艾詩口袋香水(黃)(玫瑰鈴蘭)(魅力花香)-18ml

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【使用方法】
噴在脖子和手腕等脈搏點或衣物、空間中~增加浪漫氣氛!
【商品規格】
．品名：艾詩 口袋香水＆淡香水
．容量：18ml / 50ml
．規格：
．口袋香水18ml ：5.5 * 1.5 * 9cm
．淡香水 50ml ： 8 * 3 * 12cm
．款式：6款
．保存期限：4年
．製造日期：標示於包裝
【注意事項】
．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。
．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。
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[ Enchanteur艾詩 ] 法國天然香氛品牌
──法國香氛 × 持香6小時
輕輕一噴，為您的肌膚穿上輕柔香水香氛
▌艾詩 口袋香水18ml / 淡香水50ml 全系列共3款
-持久淡香、清新不濃郁
-以綻放的玫瑰作為瓶蓋搭配優雅瓶身象徵高貴的妳
-輕奢香氣、寵愛自己
▌玫瑰茉莉(黃) | 魅力花香 | 知性花果香調
．前調：鈴蘭、玫瑰
．中調：柑橘
．後調：雪松、麝香
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)