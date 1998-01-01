【Enchanteur】艾詩淡香水(粉)(玫瑰茉茉)(浪漫花香)-50ml

【使用方法】

噴在脖子和手腕等脈搏點或衣物、空間中~增加浪漫氣氛!

【商品規格】

．品名：艾詩 口袋香水＆淡香水

．容量：18ml / 50ml

．規格：

．口袋香水18ml ：5.5 * 1.5 * 9cm

．淡香水 50ml ： 8 * 3 * 12cm

．款式：6款

．保存期限：4年

．製造日期：標示於包裝



【注意事項】

．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。

．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

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[ Enchanteur艾詩 ] 法國天然香氛品牌

──法國香氛 × 持香6小時



輕輕一噴，為您的肌膚穿上輕柔香水香氛



▌艾詩 口袋香水18ml / 淡香水50ml 全系列共3款

-持久淡香、清新不濃郁

-以綻放的玫瑰作為瓶蓋搭配優雅瓶身象徵高貴的妳

-輕奢香氣、寵愛自己

▌玫瑰茉莉(粉) | 浪漫花香 | 浪漫溫柔花香調



．前調：柑橘、橙子、紫羅蘭葉、白松香

．中調：茉莉、玫瑰、洋槐、晚香玉、玲蘭、康乃馨、含羞草

．後調：檀香、鳶尾草、橡苔、香草、琥珀麝香