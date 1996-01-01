【Enchanteur】艾詩身體香氛噴霧(藍)(玫瑰晚香玉)-150ml

【使用方法】

使用前搖勻，距離腋下15cm處噴灑。

提供 24 小時的香氣保護，讓妳沉浸在精緻魅力的迷人香氣中～

【商品規格】

．品名：艾詩 身體香氛噴霧

．規格：約4 cm * 4 cm * 20cm

．容量：150ML

．款式：7款

．保存期限：4年

．製造日期：標示於包裝



【注意事項】

．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。

．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

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[ Enchanteur艾詩 ] 法國天然香氛品牌

─法國香氛 × 清新持久

輕輕一噴，為您的肌膚穿上輕柔香水香氛

▌艾詩 香氛身體噴霧150ml 全系列共3款

-告別黏膩感：時刻保持清新乾爽

-溫和不刺激：保護您的嬌嫩肌膚

-留香不留痕：不易在衣物上，留下白痕或黃漬

-輕盈香氛配方：溫潤花香，清新撩人

▌玫瑰晚香玉(藍)

．前調：水蜜桃、李子

．中調：晚香玉、梔子花、茉莉花

．後調：香草、麝香