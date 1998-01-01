【淨淨】濃縮家事皂(泡沫噴瓶/分裝瓶)-300ml

【使用方法】

*下方為我們建議整調整比例，可依您的使用習慣、清潔力強度自己調整最喜歡的配方

【直接使用】

-手洗衣物、鍋具/廚具、大範圍拖地



【1：2】(家事皂：水)

-強力去污、重油專用

-高濃度泡沫、有效瓦解重油膩污垢

-適用於「瓦斯爐」、「抽油煙機」

【1：5】(家事皂：水)

-萬用清潔、常見污垢

-中度清潔去污、適用90%清潔、各種髒污皆可使用

-適用於「重油廚具」、「微波爐」、「磁磚牆面」、「浴室地板」、「玩具用品」、「各種污垢」



【1：80】(家事皂：水)

-玻璃地板、擦拭去污

-輕度清潔去污、除塵去油膜、擦拭速乾不黏手

-適用於「玻璃清潔」、「地板擦拭」、「桌面去污」



【商品規格】

．品名：濃縮家事皂 泡沫噴瓶(分裝瓶)

．規格：6 x 6 x 18.5 cm

．容量：300ml

．保存期限：無

．製造日期：標示於瓶身



【注意事項】

．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。

．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。