【淨淨】濃縮家事皂(泡沫噴瓶/分裝瓶)-300ml

此商品參與的優惠活動
【使用方法】
*下方為我們建議整調整比例，可依您的使用習慣、清潔力強度自己調整最喜歡的配方
【直接使用】
-手洗衣物、鍋具/廚具、大範圍拖地
【1：2】(家事皂：水)
-強力去污、重油專用
-高濃度泡沫、有效瓦解重油膩污垢
-適用於「瓦斯爐」、「抽油煙機」
【1：5】(家事皂：水)
-萬用清潔、常見污垢
-中度清潔去污、適用90%清潔、各種髒污皆可使用
-適用於「重油廚具」、「微波爐」、「磁磚牆面」、「浴室地板」、「玩具用品」、「各種污垢」
【1：80】(家事皂：水)
-玻璃地板、擦拭去污
-輕度清潔去污、除塵去油膜、擦拭速乾不黏手
-適用於「玻璃清潔」、「地板擦拭」、「桌面去污」
【商品規格】
．品名：濃縮家事皂 泡沫噴瓶(分裝瓶)
．規格：6 x 6 x 18.5 cm
．容量：300ml
．保存期限：無
．製造日期：標示於瓶身
【注意事項】
．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。
．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)