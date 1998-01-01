【淨淨】真濃縮洗衣精(補充瓶)-800ml

✓寶寶衣物ok
✓貼身衣物ok
✓汗杉臭襪ok

【商品特色】

1. 只要10ml洗整籃5公斤衣物，省時省力！
2. 濃縮力MAX，小小一瓶，洗衣乾淨滿分！
3. 深層去污力，頑固污漬全擊敗
4. 手洗沒問題～安心洗淨不咬手
5. 呵護衣物～穿得好舒服
6. 真濃縮洗衣精，讓你的衣物焕然一新！

【銷售重點】
✓獨家真濃縮 超省用量
✓50L水位只要10ML，1瓶等於4KG洗衣精！
✓除臭去污 雙效乾淨
✓專利去污因子＋酵素常見污垢輕鬆洗。
✓奈米抗菌劑，超強除臭，持久抗菌，就算廣志級臭襪子也可以，室內陰曬也OK零異味
✓植萃更安心，護纖好柔軟｜
✓拒絕SLS/SLES，植萃來源環保洗劑
✓0增稠劑、好沖洗，寶寶衣物、貼身衣物必備
✓護纖配方，還可以讓衣物更柔軟，不僵硬
✓不用柔軟精，也可以舒服穿一整天
淨淨 超省用量，一瓶可洗80籃
優惠售價
NT$450
NT$500
商品編號: clean_laundry-detergent_500refill
供貨狀況: 尚有庫存

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商品介紹

























 

規格說明

【使用方法】

 [手洗使用]：壓1/2下(約3-5ml)

 [洗衣機]
  -3KG衣物(用水量30L)：壓1下
  -5KG衣物(用水量50L)：壓2下
  -7.5KG衣物(用水量75L)：壓3下

【商品規格】
．品名：真濃縮洗衣精(補充瓶)
．規格：7 x 7 x 28 cm
．容量：500ml
．保存期限：3年
．製造日期：標示於瓶身

【注意事項】
．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。
．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

 

 

[ 淨淨 clean clean ] 真濃縮洗衣精800ml

寶寶衣物ok 貼身衣物ok 汗杉臭襪ok 室內陰曬ok

──速溫和可手洗，療癒棉花香

──除臭抗菌，零異味

──植物性有機配方-好用也環保

 

高效真濃縮：洗1籃只要10ml、1瓶可洗80籃，最高濃度洗淨力，用量超省。

洗淨真除臭、汗衫襪子也ok：3大洗淨配方，分解污垢、臭味

護纖低敏：植萃安心配方，護洗後柔軟、好舒服，低敏認證棉花香

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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