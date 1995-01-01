【淨淨】胺基酸溫和潔顏慕斯-30ml

此商品參與的優惠活動
▌使用方法
1、按壓約1-2下，取適量至掌心
2、輕柔按摩臉部＆頸部
3、再以清水沖洗乾淨
───
▌商品規格
品名：胺基酸溫和潔淨慕斯30ml
容量：30ml/150ml
規格：
30ml：4 x 4 x 10 cm
150ml：5 x 5 x 17 cm
保存期限：3年
製造日期：標示於瓶身
▌注意事項：
‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)