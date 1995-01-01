【淨淨】速效除黴凝膠-150ml

【適用範圍】：

✔矽利康/膠條：冰箱、洗衣機膠條等。

✔浴室與廚房：磁磚接縫、洗手台邊緣、

✔浴缸接縫、窗戶玻璃膠。

本產品【請勿】使用於以下材質：

(X)玻璃、鋁、黃銅、不鏽鋼、木製品

(X)天然石材、人造石、衣物針織品。

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▌使用方法

用衛生紙先將、表面污垢擦掉

並保持目標處乾燥，再上除黴凝膠

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QA常見問題

Q1除黴凝膠有味道嗎？

低揮發使用時無臭，凝膠本身有氯味，避免肌膚接觸

Q2多久能除黴？

依據黴菌輕重度，靜置10-30分鐘，輕鬆擦掉或洗掉就可以囉

Q3可以用在那裡？

矽利康，浴室接縫、磁磚縫、冰箱膠條等材質。

Q4對環境友善嗎？

是的！採用薑黃發酵技術，天然成分不傷環境。

Q5真的可以清除頑固黴菌嗎？

當然！針對10年頑固黴根也有效，效果看得見。

▌商品規格

品名：速效除黴凝膠

規格：3 x 3 x 15 cm

容量：150ml

保存期限：3年

製造日期：標示於瓶身

▌注意事項：

‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

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✓矽利康＆膠條皆可使用

✔洗手台接縫 ✔浴缸接縫 ✔矽利康牆角 ✔磁磚縫隙 ✔冰箱/洗衣機膠條 ✔窗戶玻璃膠

──超快速省時，塗上後靜置即可，不需刷、搓

──無臭安心，使用過程無刺激氣味、香精遮蓋

──方便省心，出膠精準，方便收納

✔浴室、廚房發黴不用愁，物品發黴處乾燥時擠上之後靜置10~30分鐘（效果依材質、黴根深度而異），就可以看見變化！

✔尖嘴設計，縫隙、角落、膠條通通適用。

✔不只擦掉表面黴菌，還能深入根部，乾淨持久看得見！

第3代除黴新技術

薑黃．乳酸菌發酵：提升除黴效率、減少異味、植萃來源、友善環境

高效．高濃度凝膠：10倍速分解黴根、黴菌斑，無臭配方、穩定有效

