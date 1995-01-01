【淨淨】速效除黴凝膠-150ml

此商品參與的優惠活動
【適用範圍】：
✔矽利康/膠條：冰箱、洗衣機膠條等。
✔浴室與廚房：磁磚接縫、洗手台邊緣、
✔浴缸接縫、窗戶玻璃膠。
本產品【請勿】使用於以下材質：
(X)玻璃、鋁、黃銅、不鏽鋼、木製品
(X)天然石材、人造石、衣物針織品。
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▌使用方法
用衛生紙先將、表面污垢擦掉
並保持目標處乾燥，再上除黴凝膠
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QA常見問題
Q1除黴凝膠有味道嗎？
低揮發使用時無臭，凝膠本身有氯味，避免肌膚接觸
Q2多久能除黴？
依據黴菌輕重度，靜置10-30分鐘，輕鬆擦掉或洗掉就可以囉
Q3可以用在那裡？
矽利康，浴室接縫、磁磚縫、冰箱膠條等材質。
Q4對環境友善嗎？
是的！採用薑黃發酵技術，天然成分不傷環境。
Q5真的可以清除頑固黴菌嗎？
當然！針對10年頑固黴根也有效，效果看得見。
▌商品規格
品名：速效除黴凝膠
規格：3 x 3 x 15 cm
容量：150ml
保存期限：3年
製造日期：標示於瓶身
▌注意事項：
‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。
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✓矽利康＆膠條皆可使用
✔洗手台接縫 ✔浴缸接縫 ✔矽利康牆角 ✔磁磚縫隙 ✔冰箱/洗衣機膠條 ✔窗戶玻璃膠
──超快速省時，塗上後靜置即可，不需刷、搓
──無臭安心，使用過程無刺激氣味、香精遮蓋
──方便省心，出膠精準，方便收納
✔浴室、廚房發黴不用愁，物品發黴處乾燥時擠上之後靜置10~30分鐘（效果依材質、黴根深度而異），就可以看見變化！
✔尖嘴設計，縫隙、角落、膠條通通適用。
✔不只擦掉表面黴菌，還能深入根部，乾淨持久看得見！
第3代除黴新技術
薑黃．乳酸菌發酵：提升除黴效率、減少異味、植萃來源、友善環境
高效．高濃度凝膠：10倍速分解黴根、黴菌斑，無臭配方、穩定有效
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)