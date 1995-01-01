【BIO碧歐斯】水感舒緩微礦能量噴霧(臉部噴霧)-300ml

▌使用方法

輕輕噴灑於肌膚後, 用手輕拍有助吸收 ▌商品規格

品名：水感舒緩微礦能量噴霧

成分：微量礦物元素、菸鹼醯胺(維生素B3)、維生素E

規格：

100ml - 4.5 x 4.5x 16 cm

300ml - 5 x 5 x 20 cm

容量：100ml / 300ml

保存期限：3年

製造日期：標示於瓶身 ▌注意事項： ‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用

‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

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【Bio碧歐斯】水感舒緩微礦能量噴霧100ml / 300ml | ✔油性肌 ✔敏弱肌 ✔混合肌 ✔乾性肌

──降溫舒緩、保濕補水緊緻、微分子好吸收

天氣忽冷忽熱、早晚溫差大

本來就是敏弱肌膚的我，皮膚整個緊繃、搔癢難耐真的超不舒服～

冷氣空調上班一整天

身上皮膚水分流失超快，整個乾巴巴的～

戶外活動，陽光曬一整天

皮膚溫度升高，不只開始泛紅，感覺好像快曬傷了怎麼辦？

好像快點使用能降溫舒緩 的 保溼噴霧，讓皮膚快點回到原來的平衡穩定，

但～～又拍噴霧分子太大，不只吸收慢，更讓上好的妝容變得黏膩…><

就讓「Bio水感舒緩微礦能量噴霧 」

為您舒緩鎮定，找回肌膚原有的平衡，同時強化定妝，隨時使用都不再擔心脫妝不舒服囉～

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有效成分:

-微量礦物元素

-菸鹼醯胺

-維生素E

微量礦物元素

富含鋅、錳、銅、鐵等微量元素，能增加肌膚抵抗力，舒緩肌膚敏感

菸鹼醯胺

又稱為維他命B3，能強化肌膚保水力，同時舒緩因乾燥引起的肌膚敏弱困擾

維生素E

高效防護肌膚，提升肌膚防禦力。

產品特色:

【舒緩敏弱】 – 微量礦物元素，富含鋅、錳、銅、鐵等微量元素，能增加肌膚抵抗力，舒緩肌膚敏感

【保濕鎖水】 – 菸鹼醯胺能強化肌膚保水力，同時舒緩因乾燥引起的肌膚敏弱困擾

【高效防護】 – 維生素E能高效防護肌膚，提升肌膚防禦力