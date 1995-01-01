【BIO碧歐斯】水感舒緩微礦能量噴霧(臉部噴霧)-100ml

✔一瓶3用，隨時展現水嫩美肌
✔補水降溫．妝前打底．妝後定妝
✔微量礦物元素
✔菸鹼醯胺
✔維生素E
winpro 保濕 x 舒緩 x 定妝
NT$199
NT$399
商品編號: bio_water_waterspray_100
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商品介紹








規格說明

▌使用方法
輕輕噴灑於肌膚後, 用手輕拍有助吸收

▌商品規格
品名：水感舒緩微礦能量噴霧
成分：微量礦物元素、菸鹼醯胺(維生素B3)、維生素E
規格：
100ml - 4.5 x 4.5x 16 cm
300ml - 5 x 5 x 20 cm
容量：100ml / 300ml
保存期限：3年
製造日期：標示於瓶身

▌注意事項：

‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用
‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

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【Bio碧歐斯】水感舒緩微礦能量噴霧100ml / 300ml | 油性肌 敏弱肌混合肌乾性肌
──降溫舒緩、保濕補水緊緻、微分子好吸收

天氣忽冷忽熱、早晚溫差大
本來就是敏弱肌膚的我，皮膚整個緊繃、搔癢難耐真的超不舒服～

冷氣空調上班一整天
身上皮膚水分流失超快，整個乾巴巴的～

戶外活動，陽光曬一整天
皮膚溫度升高，不只開始泛紅，感覺好像快曬傷了怎麼辦？

好像快點使用能降溫舒緩 的 保溼噴霧，讓皮膚快點回到原來的平衡穩定，
但～～又拍噴霧分子太大，不只吸收慢，更讓上好的妝容變得黏膩…><

就讓「Bio水感舒緩微礦能量噴霧 」
為您舒緩鎮定，找回肌膚原有的平衡，同時強化定妝，隨時使用都不再擔心脫妝不舒服囉～

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有效成分:

-微量礦物元素
-菸鹼醯胺
-維生素E

微量礦物元素
富含鋅、錳、銅、鐵等微量元素，能增加肌膚抵抗力，舒緩肌膚敏感

菸鹼醯胺
又稱為維他命B3，能強化肌膚保水力，同時舒緩因乾燥引起的肌膚敏弱困擾

維生素E
高效防護肌膚，提升肌膚防禦力。

產品特色:
【舒緩敏弱】 – 微量礦物元素，富含鋅、錳、銅、鐵等微量元素，能增加肌膚抵抗力，舒緩肌膚敏感
【保濕鎖水】 – 菸鹼醯胺能強化肌膚保水力，同時舒緩因乾燥引起的肌膚敏弱困擾
【高效防護】 – 維生素E能高效防護肌膚，提升肌膚防禦力

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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