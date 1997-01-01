【BIO碧歐斯】碧歐斯洗面乳-100g(共7款)

【使用方法】

取適量潔面凝膠於掌心，加水混合後抹於臉部，以劃圈動作按摩潔淨後用水洗淨。適用於各種膚質。

【商品規格】

．規格：3.5*3.5*16cm

．容量：100ML

．款式：7款

．保存期限：3年

．製造日期：標示於包裝



【注意事項】

．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。

．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

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【碧歐斯洗面乳 × 9款】

擔心洗面乳清潔力太強，不只洗掉髒污，還把臉部肌膚洗傷了嗎？

臉上的粉刺、毛孔粗大、泛油…究竟那一款洗面乳比較適合我呢？

BIO碧歐斯，以獨特「生物能量複合素」配方，針對您不同的膚質(油性肌、乾性肌、混和肌…等)、以及使用上的需求(毛孔深層清潔、保濕、清潔、亮白)推出7款同的洗顏潔面乳。

完整呵護您不同的膚質和需求，洗臉後不乾澀緊繃、也不會殘留泛油，輕鬆卸下你一整天的髒污和負擔，讓臉部肌膚好好休息，為明天做好準備。

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【BIO超能煥白極光潔面乳(升級版)100g】 | ✔全膚質適用



有效成分:

-天然山茶花萃取(補水光澤)

-傳明酸(美白勻亮)

-熊果素(抑制黑色素生成)

-塔娜卡樹皮精華(天然補水、肌底淨白)

產品功效:

-集結多種天然草本成分，洗後清爽不緊繃

-潔淨、美白、保濕同步完成

-富含多種有效淨白與保濕成分，深層清潔肌膚更顯透亮

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【BIO金萃喚膚潔面霜100ml】 | ✔中性肌✔乾性肌✔混合肌



綿密細緻泡沫，滋潤賦活肌膚

有效成分：

-金箔添加(深層清潔毛孔)

-銀杏(修護、提升肌膚防禦力)

-玻尿酸(保濕鎖水)

產品功效

-徹底清除臉上及毛孔內的污垢

-細緻綿密的泡沫溫和清潔肌膚

-為暗沉疲憊肌膚恢復生機，展現健康肌膚光澤感

-豐富成分能延緩老化，改善肌膚的彈性和光澤

-潔面後，肌膚清爽保濕不緊繃

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【BIO金萃玫瑰 黃金活顏潔面凝膠100g】 | ✔全膚質適用

有效成分:

-24k微米黃金(撫平細紋)

-大馬士革玫瑰純露(潤澤鎮定)

產品功效:

-24k微米黃金添加，提亮同時抗老及撫紋功效，為肌膚提供堅固的防護力！

-富含大馬士革玫瑰水，能活顏嫰肌、同時深層潤澤及賦活，使肌膚年輕柔嫩

-深層潔淨配方，幫助您的肌膚對抗空氣中的髒污及微小塵埃，深入毛孔帶走油脂污垢，使毛孔潔淨暢通！

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【BIO全效賦活柔滑面霜100ml】 | ✔中性肌✔乾性肌✔混合肌



添加獨特專利配方BIO ENERGY COMPLEXTM生物能量複合素TM，促使肌膚有效吸收蜂王漿精華，加強肌膚自我修護及更新能力，可激活肌膚，讓肌膚充滿元氣和活力

有效成分

-頂級蜂王漿精華(豐富蛋白質、維他命、延緩肌膚老化)

-銀杏萃取(修護、提升肌膚防禦力)

-白蘇葉萃取(修護、提升肌膚防禦力)

產品功效

-有效深層潔淨毛孔髒污

-綿密細緻的泡泡分解毛孔污垢與油脂

-深層滋潤肌膚，洗後清爽不緊繃

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【BIO 膠原燕窩潔膚乳100ml】| ✔中性肌✔乾性肌✔混合肌

有效成分

-燕窩精華(保濕)

-水解膠原(緊實彈性)

-淨白胜肽(改善暗沉，提亮膚色)

產品功效

-深層清潔的燕窩滋養

-滋養潔淨配方 洗出彈潤白

-深層潔淨 燕窩滋養

-細緻Q彈泡泡

-深入毛孔、極淨清爽、超乾淨!

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【BIO水感舒緩潔面霜100g】 | ✔中性肌✔油性肌✔混合肌

溫和潔淨、舒緩保濕、生物能量水

涼感舒緩 幫助肌膚降溫，提升肌膚防禦力，舒緩肌膚不適。

綿密泡沫

徹底潔淨毛孔內油脂髒污，使肌膚光滑細緻

有效成分

-微量礦物元素(減少熱能產生，保濕舒緩)

-庫拉索蘆薈葉汁(舒緩保濕)

-玻尿酸(保濕鎖水)

產品功效

-獨特配方 生物能量複合素

-加強肌膚自我修護及更新能力，肌活肌膚並有效吸收為量礦物元素，更加舒緩-保濕

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▌BIO光透櫻花粉采潔面凝膠100g | ✔全膚質適用

有效成分:

-日本櫻花萃取(淨白透亮)

-濟洲島星型花(保濕亮白)

產品功效:

-日本櫻花萃取，具驚人的透亮、調理肌膚功效，其萃取含有槲皮素、香豆素、咖啡酸、葡萄醣等高效護膚、亮白成分，具優異保