【BIO碧歐斯】碧歐斯洗面乳-100g(共7款)

集結多種天然草本成分，洗後清爽不緊繃
潔淨、美白、保濕同步完成
富含多種有效淨白與保濕成分，深層清潔肌膚更顯透亮
winpro 綿密細緻泡沫，滋潤賦活肌膚
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NT$149
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商品編號: bio_facewash_100_white
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商品介紹





規格說明

【使用方法】
取適量潔面凝膠於掌心，加水混合後抹於臉部，以劃圈動作按摩潔淨後用水洗淨。適用於各種膚質。

【商品規格】

．規格：3.5*3.5*16cm
．容量：100ML
．款式：7款
．保存期限：3年
．製造日期：標示於包裝


【注意事項】
．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。
．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

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【碧歐斯洗面乳 × 9款】
擔心洗面乳清潔力太強，不只洗掉髒污，還把臉部肌膚洗傷了嗎？
臉上的粉刺、毛孔粗大、泛油…究竟那一款洗面乳比較適合我呢？

BIO碧歐斯，以獨特「生物能量複合素」配方，針對您不同的膚質(油性肌、乾性肌、混和肌…等)、以及使用上的需求(毛孔深層清潔、保濕、清潔、亮白)推出7款同的洗顏潔面乳。

完整呵護您不同的膚質和需求，洗臉後不乾澀緊繃、也不會殘留泛油，輕鬆卸下你一整天的髒污和負擔，讓臉部肌膚好好休息，為明天做好準備。

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【BIO超能煥白極光潔面乳(升級版)100g】 | ✔全膚質適用


有效成分:
-天然山茶花萃取(補水光澤)
-傳明酸(美白勻亮)
-熊果素(抑制黑色素生成)
-塔娜卡樹皮精華(天然補水、肌底淨白)

產品功效:
-集結多種天然草本成分，洗後清爽不緊繃
-潔淨、美白、保濕同步完成
-富含多種有效淨白與保濕成分，深層清潔肌膚更顯透亮

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【BIO金萃喚膚潔面霜100ml】 | ✔中性肌✔乾性肌✔混合肌


綿密細緻泡沫，滋潤賦活肌膚

有效成分：
-金箔添加(深層清潔毛孔)
-銀杏(修護、提升肌膚防禦力)
-玻尿酸(保濕鎖水)

產品功效
-徹底清除臉上及毛孔內的污垢
-細緻綿密的泡沫溫和清潔肌膚
-為暗沉疲憊肌膚恢復生機，展現健康肌膚光澤感
-豐富成分能延緩老化，改善肌膚的彈性和光澤
-潔面後，肌膚清爽保濕不緊繃

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【BIO金萃玫瑰 黃金活顏潔面凝膠100g】 | ✔全膚質適用

有效成分:
-24k微米黃金(撫平細紋)
-大馬士革玫瑰純露(潤澤鎮定)

產品功效:
-24k微米黃金添加，提亮同時抗老及撫紋功效，為肌膚提供堅固的防護力！
-富含大馬士革玫瑰水，能活顏嫰肌、同時深層潤澤及賦活，使肌膚年輕柔嫩
-深層潔淨配方，幫助您的肌膚對抗空氣中的髒污及微小塵埃，深入毛孔帶走油脂污垢，使毛孔潔淨暢通！

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【BIO全效賦活柔滑面霜100ml】 | ✔中性肌✔乾性肌✔混合肌


添加獨特專利配方BIO ENERGY COMPLEXTM生物能量複合素TM，促使肌膚有效吸收蜂王漿精華，加強肌膚自我修護及更新能力，可激活肌膚，讓肌膚充滿元氣和活力

有效成分
-頂級蜂王漿精華(豐富蛋白質、維他命、延緩肌膚老化)
-銀杏萃取(修護、提升肌膚防禦力)
-白蘇葉萃取(修護、提升肌膚防禦力)

產品功效
-有效深層潔淨毛孔髒污
-綿密細緻的泡泡分解毛孔污垢與油脂
-深層滋潤肌膚，洗後清爽不緊繃

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【BIO 膠原燕窩潔膚乳100ml】| ✔中性肌✔乾性肌✔混合肌

有效成分
-燕窩精華(保濕)
-水解膠原(緊實彈性)
-淨白胜肽(改善暗沉，提亮膚色)

產品功效
-深層清潔的燕窩滋養
-滋養潔淨配方 洗出彈潤白
-深層潔淨 燕窩滋養
-細緻Q彈泡泡
-深入毛孔、極淨清爽、超乾淨!

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【BIO水感舒緩潔面霜100g】 | ✔中性肌✔油性肌✔混合肌

溫和潔淨、舒緩保濕、生物能量水
涼感舒緩 幫助肌膚降溫，提升肌膚防禦力，舒緩肌膚不適。

綿密泡沫
徹底潔淨毛孔內油脂髒污，使肌膚光滑細緻

有效成分
-微量礦物元素(減少熱能產生，保濕舒緩)
-庫拉索蘆薈葉汁(舒緩保濕)
-玻尿酸(保濕鎖水)

產品功效
-獨特配方 生物能量複合素
-加強肌膚自我修護及更新能力，肌活肌膚並有效吸收為量礦物元素，更加舒緩-保濕

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▌BIO光透櫻花粉采潔面凝膠100g | ✔全膚質適用

有效成分:
-日本櫻花萃取(淨白透亮)
-濟洲島星型花(保濕亮白)

產品功效:
-日本櫻花萃取，具驚人的透亮、調理肌膚功效，其萃取含有槲皮素、香豆素、咖啡酸、葡萄醣等高效護膚、亮白成分，具優異保

 

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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