【Yankee】洋基香氛蠟燭-(多款可選)-623g/104g

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Q：為何點燃使用後，香味好像沒有點燃前濃郁呢？
A：623g大瓶裝適合12坪內的空間，點燃約30分鐘後，香味漸漸散開在空氣中，相對一定沒有點燃前直接靠近聞的濃。
另外，人會慢慢適應房間內的氣味，產生暫時性的嗅覺疲勞。
這時如果走出房外一會兒，重回房間內就可以聞到若隱若現的香氛了。
Q：有特別推薦味道嗎？
A：香味是主觀性的感受，依照個人喜好而有所不同，沒有好壞高低之分，建議先至專櫃試聞香氣再購買❤
Q：每次應燃燒多久才能熄滅？
A：點燃前，建議修剪燭心長度在1cm左右，每次燃燒應直到表面全部融化為蠟水後，才可以熄滅，不然容易產生越來越深的凹坑。一般大燃燒約2小時左右就可以了。
Q：熄滅蠟燭的正確方式？
A：請幫我們記得，一定不能用吹熄的！否則會產生煙霧及煙味。
用滅火勾將燭芯推倒在融化的蠟油裡，再扶起，就能滅火，同時無煙無味。
品名：YANKEE CANDLE洋基香氛蠟燭
規格： 623g：9.5 * 9.5 * 18cm、104g：6 * 6 * 9cm
容量：623g/104g
保存期限：3年
製造日期：標示於瓶身
注意事項：
‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。
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