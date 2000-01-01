【Yankee】洋基香氛蠟燭-(多款可選)-623g/104g

．可燃燒110-150H
．100%純綿燭芯
．多款可選
正品現貨[多款可選] [623g＆104g]
優惠售價
NT$299~NT$699
商品編號: yankee_candle_623_A1
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商品介紹

洋基蠟燭
洋基蠟燭
洋基蠟燭
洋基蠟燭

Q：為何點燃使用後，香味好像沒有點燃前濃郁呢？

A：623g大瓶裝適合12坪內的空間，點燃約30分鐘後，香味漸漸散開在空氣中，相對一定沒有點燃前直接靠近聞的濃。

另外，人會慢慢適應房間內的氣味，產生暫時性的嗅覺疲勞。

這時如果走出房外一會兒，重回房間內就可以聞到若隱若現的香氛了。

 

Q：有特別推薦味道嗎？

A：香味是主觀性的感受，依照個人喜好而有所不同，沒有好壞高低之分，建議先至專櫃試聞香氣再購買❤

 

Q：每次應燃燒多久才能熄滅？

A：點燃前，建議修剪燭心長度在1cm左右，每次燃燒應直到表面全部融化為蠟水後，才可以熄滅，不然容易產生越來越深的凹坑。一般大燃燒約2小時左右就可以了。

 

Q：熄滅蠟燭的正確方式？

A：請幫我們記得，一定不能用吹熄的！否則會產生煙霧及煙味。

用滅火勾將燭芯推倒在融化的蠟油裡，再扶起，就能滅火，同時無煙無味。

規格說明

品名：YANKEE CANDLE洋基香氛蠟燭

規格： 623g：9.5 * 9.5 * 18cm、104g：6 * 6 * 9cm

容量：623g/104g

保存期限：3年

製造日期：標示於瓶身

注意事項：

‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

 

運送方式

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