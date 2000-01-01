【Yankee】洋基香氛蠟燭-(多款可選)-623g/104g









Q：為何點燃使用後，香味好像沒有點燃前濃郁呢？

A：623g大瓶裝適合12坪內的空間，點燃約30分鐘後，香味漸漸散開在空氣中，相對一定沒有點燃前直接靠近聞的濃。

另外，人會慢慢適應房間內的氣味，產生暫時性的嗅覺疲勞。

這時如果走出房外一會兒，重回房間內就可以聞到若隱若現的香氛了。

Q：有特別推薦味道嗎？

A：香味是主觀性的感受，依照個人喜好而有所不同，沒有好壞高低之分，建議先至專櫃試聞香氣再購買❤

Q：每次應燃燒多久才能熄滅？

A：點燃前，建議修剪燭心長度在1cm左右，每次燃燒應直到表面全部融化為蠟水後，才可以熄滅，不然容易產生越來越深的凹坑。一般大燃燒約2小時左右就可以了。

Q：熄滅蠟燭的正確方式？

A：請幫我們記得，一定不能用吹熄的！否則會產生煙霧及煙味。

用滅火勾將燭芯推倒在融化的蠟油裡，再扶起，就能滅火，同時無煙無味。