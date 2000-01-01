【Musk Collection】春漾夢境柔嫩保濕乳液200ml(粉漾清新花果香)







▌Musk collection，2021全新香氛身體乳 - #Day dream 春漾夢境柔嫩保濕身體乳

靈感來自於Musk調香師，在初春時節，看見少女於瑞士山嵐湖畔，揉合春陽光韻，輕柔漫步的畫面，喚醒夢境裡的深埋回憶，因此，此款香氛不只具有漾動的「少女心」，更喚醒了夢境裡回憶的酣眠。

【前調的花果香非常讓人上癮】

小蒼蘭、星木蘭、清新水果(檸檬、黑醋栗、百香果)

香氣甜中又帶點微酸，感覺更清新優雅，如此輕柔卻讓人感覺非常舒服，白色小蒼蘭、星木蘭花朵與枝葉的香氣，再調入檸檬、黑醋栗、百香果等清新果調，非常適合初春到夏季使用。

【中調淡雅花香的百合讓人難以忘懷】

百合花、水蜜桃

彷佛身著白紗裙的少女，佐以甜美鮮嫰的粉紅水蜜桃來揉和，用細膩而精緻的演出留下了新清甜美，同時永恆回憶的美麗倩影，

【後調以獨特雪松、麝香的木質味收尾】

Musk獨特的麝香，讓春漾夢境香氛充滿層次，不只聞起來愉稅、舒服放鬆，麝香的溫潤柔軟是讓人喜歡的地方，讓花香未完的餘韻有了輕柔而完美的結尾，就像甜美的少女心，同時兼容溫柔而善解人意的知性。

瓶身維持Musk源於瑞士的簡約清新設計，採用清新水蜜桃的桃紅色，融合小蒼蘭、星木蘭、百合等白色原色，透明瓶身的設計，當光線投射後帶出的漸層渲染，真的美到讓妳不想放開。

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◎「VOOUGE」、「ELLE」、「marie claire」、「ViVi」報導推薦

◎瑞士政府認證，100%瑞士研發進口

◎Alps阿爾卑斯山泉水及自然香氛萃取

◎經典工藝設計，處處見其細緻的偏執

◎高等級EdP，持香至8小時以上，優雅而不膩

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▌關於塑化劑

由多樣法國植萃香氛原料取代塑化劑；良好的定香劑（取代有毒的塑化劑），

不讓肌膚多受刺激，溫潤香氛同時平衡沉穩的木質香，帶來柔軟質地香氣。

▌瓶身 壓頭 小故事

◎經典瑞士工藝瓶身

瑞士創辦人堅持，工藝手作的偏執

依你單手握取容易的貼心設計。

◎來自法國的micro spray微噴管

更細微50%的香水分子，讓香氛、空氣更快結合，

散發出細緻而不膩的自然香氛