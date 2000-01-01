【Vaseline凡士林】身體潤膚乳液-全效滋潤(黃)-600ml

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▌商品規格
品名：【Vaseline 凡士林】身體乳液
容量：600ml
規格：8 * 5 *23 cm
保存期限：3年
製造日期：標示於外盒
▌使用方法
1.取適量乳液
取出約10元硬幣大小的乳液於掌心。
2.確實塗抹於臉部
乳液在手掌抹開後，臉部中央往外，輕輕塗抹均勻。
3.粗糙部位可重複加強
臉上如果有比較粗糙的部位，可以再用指尖取少量乳液加強塗抹。
4.剩餘乳液可塗抹頸部
最後若手上還有剩餘的乳液，可以帶到頸部一起保養。
▌注意事項：
‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。
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【Vaseline 凡士林】身體乳(乳液) | 多款可選
── 台灣正品現貨、保證正貨非假貨、包裝完整
── 保濕鎖水．好吸收不黏膩
── 迅速吸收，清爽不黏膩
── 含高效鎖水凡士林修護微因子
*六款可選
nourishing moisture
【黃】全效滋潤– 600ml
soothing hydration
【綠】清新蘆薈– 600ml
cocoa radiant
【咖啡】可可油– 600ml
almond smooth
【棕】杏仁油– 600ml
advance repair
【白】無香– 600ml
fast absorbing
【黑】男士完美修護– 600ml
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 /宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)