【茶山房】蜜香紅茶皂(全肌膚適用)-100g

✔三峽在地特有的茶青屬青心柑仔種
✔特有香氣富含胺基酸，無農藥工法施作
✔烘焙後造就特有蜜香和自然果香
✔融合茶山房專有浮水皂，同時添加檸檬和薄荷
✔洗後保濕不乾澀，溫和去除老廢角質，讓肌膚重現光滑透亮。
──
✔100%台灣製造
✔洗臉．洗頭．洗澡三合一
✔溫和潔淨．不乾澀緊繃
✔針對多款膚質研發專用
✔十道古法製皂．送禮自用兩相宜
✔純淨成分100%皂化，植萃成分無負擔
✔豐盈綿密泡沫，溫和潔淨肌膚
✔洗後不乾澀、不緊繃、不殘留
✔多款不同膚質手工皂，洗淨一天疲倦
100%台灣製造 洗臉．洗頭．洗澡三合一
NT$199
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商品編號: teasoap_soap_honey-scented-black-tea-soap_100
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商品介紹

 



規格說明

▌商品規格
品名：茶山房-蜜香紅茶皂
容量：100g 
規格：3.5 * 6 * 9cm
保存期限：3年
製造日期：標示於瓶身

▌使用方法
沐浴時，可將皂塗抹在沐浴巾或沐浴球上，搓揉出泡沫後使用，再以清水沖淨

▌全成分
椰子油、橄欖油、蜜香紅茶、水、石鹼、檸檬、薄荷、蜂蜜

▌注意事項： 
‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

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[ 茶山房 ] 古法手工皂 100g
──洗臉．洗頭．洗澡三合一
──溫和潔淨．不乾澀緊繃
──針對多款膚質研發專用

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▌傳承於美盛堂的「茶山房」
創立之初將三峽的碧螺春綠茶應用於肥皂的製作，大受歡迎，讓我們更堅定的投入肥皂市場。
「茶山房」獨特浮水肥皂，堅持遵循傳統古法製皂，萃取天然草本植物揉合調製成自然純淨、無化學香精的手工皂，散發獨特的香氣，其氣味清新令人舒爽洗後滋潤、不易緊繃、不易乾澀，徹底洗淨肌膚的污垢及油脂。用心做皂的茶山房，以同樣的心情，洗滌著人們的在地記憶與歷史情感，只盼以手心的溫度，回應這片土地的溫暖與人們的熱情

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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