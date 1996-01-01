【茶山房】蜜香紅茶皂(全肌膚適用)-100g

▌商品規格

品名：茶山房-蜜香紅茶皂

容量：100g

規格：3.5 * 6 * 9cm

保存期限：3年

製造日期：標示於瓶身



▌使用方法

沐浴時，可將皂塗抹在沐浴巾或沐浴球上，搓揉出泡沫後使用，再以清水沖淨



▌全成分

椰子油、橄欖油、蜜香紅茶、水、石鹼、檸檬、薄荷、蜂蜜



▌注意事項：

‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。



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[ 茶山房 ] 古法手工皂 100g

──洗臉．洗頭．洗澡三合一

──溫和潔淨．不乾澀緊繃

──針對多款膚質研發專用



★十道古法製皂．送禮自用兩相宜

★純淨成分100%皂化，植萃成分無負擔

★豐盈綿密泡沫，溫和潔淨肌膚

洗後不乾澀、不緊繃、不殘留

★多款不同膚質手工皂，洗淨一天疲倦



▌傳承於美盛堂的「茶山房」

創立之初將三峽的碧螺春綠茶應用於肥皂的製作，大受歡迎，讓我們更堅定的投入肥皂市場。

「茶山房」獨特浮水肥皂，堅持遵循傳統古法製皂，萃取天然草本植物揉合調製成自然純淨、無化學香精的手工皂，散發獨特的香氣，其氣味清新令人舒爽洗後滋潤、不易緊繃、不易乾澀，徹底洗淨肌膚的污垢及油脂。用心做皂的茶山房，以同樣的心情，洗滌著人們的在地記憶與歷史情感，只盼以手心的溫度，回應這片土地的溫暖與人們的熱情