【即期良品】橄欖去角質霜200ml (敏感肌＆油性肌適用)-2025.03

【即期良品】效期至西元2025年/03月/31日 （數量極少即將售完）

【美娜圖塔】橄欖去角質霜

□ 專為「老廢角質堆積」、「毛孔阻塞」、「肌膚暗沉」困擾的妳設計

□ 溫和去角質 X 緊緻毛孔 X 保濕透亮

□「特級初榨橄欖籽微粒」能溫和軟化並去除老廢角質，「蘆薈」、「維生素原B5」、「甘油」萃取，

清潔毛孔髒污同時舒緩補水，使肌膚一掃暗沉粗糙，還原初生透亮柔嫩

使用方式：

沐浴時以畫圈的方式輕柔按摩，靜待約一分鐘後以溫水沖洗乾淨，搭配同款身體乳或滋養霜，更有效吸收並滲透至肌膚底層，讓肌膚提亮一階。.