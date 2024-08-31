【即期良品】橄欖去角質霜200ml (敏感肌＆油性肌適用)-2025.03

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【即期良品】效期至西元2025年/03月/31日 （數量極少即將售完）
【美娜圖塔】橄欖去角質霜
□ 專為「老廢角質堆積」、「毛孔阻塞」、「肌膚暗沉」困擾的妳設計
□ 溫和去角質 X 緊緻毛孔 X 保濕透亮
□「特級初榨橄欖籽微粒」能溫和軟化並去除老廢角質，「蘆薈」、「維生素原B5」、「甘油」萃取，
清潔毛孔髒污同時舒緩補水，使肌膚一掃暗沉粗糙，還原初生透亮柔嫩
使用方式：
沐浴時以畫圈的方式輕柔按摩，靜待約一分鐘後以溫水沖洗乾淨，搭配同款身體乳或滋養霜，更有效吸收並滲透至肌膚底層，讓肌膚提亮一階。.
容量：
200ml
保存期限：
3年
產地：
Made In Greece(100%希臘原裝進口)
其他：
嚴選希臘克里特島有機農場最高等級Extra Virgin橄欖萃取精華
歐盟有機成分認證
通過歐盟實驗室敏感肌膚檢測
無添加PARABEN防腐劑與DIMETHICONE矽靈
無添加S.L.S 與 S.L.E.S界面活性劑
無添加Mineral Oil礦物油
無添加PETRALEUM石油化學衍生物與PHTHALATE塑化劑
無添加PEG聚乙二醇與SILICONE矽膠
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
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【 二 】付款方式
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