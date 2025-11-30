【即期良品】【Enchanteur】艾詩香水香氛身體乳(粉)(玫瑰茉莉)(浪漫花香)-400ml -2026.03

【使用方法】

洗澡後，取適量於肌膚按摩畫圈至吸收為止

【商品規格】

品名：艾詩香水香氛身體乳

容量：200ml / 250ml / 400ml / 500ml

規格：

200ml ：4.5 * 4.0 * 17cm

250ml ：4.7 * 4.2 * 18cm

400ml ：5.5 * 5.0 * 21.5cm

500ml ：5.8 * 5.3 * 22cm

款式：3款

保存期限：5年

製造日期：標示於包裝



【注意事項】

．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。

．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

──

[ Enchanteur艾詩 ] 法國天然香氛品牌

──法國香氛× 持香不黏膩

▌艾詩 香氛爽身粉200ml / 250ml / 400ml / 500ml 全系列共3款

-天然香氣、不過份濃郁

-清爽好吸收不黏膩

-長時間的持久清新感！

玫瑰精華：富含維生素A、B、C、E、K等，能深層補水，讓肌膚保持光滑Q彈

橄欖油精華：富含維生素A、D、E、K，能滋潤肌膚，深層修護。

蘆薈精華：能直達肌膚深層，修護舒緩並強化保護力。

▌玫瑰茉莉(粉) | 浪漫花香 | 浪漫溫柔花香調



．前調：柑橘、橙子、紫羅蘭葉、白松香

．中調：茉莉、玫瑰、洋槐、晚香玉、玲蘭、康乃馨、含羞草

．後調：檀香、鳶尾草、橡苔、香草、琥珀麝香