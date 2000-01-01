【即期良品】【FARCOM】漾光護色護髮素300ml(染後髮質護色)--2026.08

商品：

漾光護色護髮素

容量：

300ml

成分：

如瓶身所示

保存期限：

5年

產地：

Made In Greece(100%希臘原裝進口)

使用方式：

建議可以分成2-3次塗抹上髮絲，首先全面均勻塗上第一層，接著第二層著重於較乾澀的中後段髮尾處；最後第三層先在手心溫熱潤髮乳後再以揉壓的方式均勻按摩上髮絲，沖洗時也別忘了邊沖水邊揉壓按摩髮絲、促進吸收，如此一來營養與水份能吸收地更徹底，養出來的秀髮也更柔軟有光澤。

建議搭配髮控SERI系列洗髮精使用，潔淨頭皮修護髮芯效果更佳。

【FARCOM髮控】漾光護色護髮素1000ml/300ml | 護色/染後髮質適用

───有感護色．自然亮澤

★專為染髮後「褪色快」、「髮絲脆弱」髮質設計。

★鎖色亮澤 × 修護滋養，延長染後髮色時間

★富含「塔西堤梔子花」、「維他命B5」、『維他命E』