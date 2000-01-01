【即期良品】【FARCOM】漾光護色護髮素300ml(染後髮質護色)--2026.08

✔專為染髮後「褪色快」、「髮絲脆弱」髮質設計
✔鎖色亮澤 X 修護滋養，延長染後髮色時間
✔富含「塔西提梔子花」、「維他命B5」、「維他命E」
100%希臘原裝進口 效期: 2026.08
NT$149
NT$600
商品編號: specials_farcom_conditioner_color_300
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商品介紹

護色護髮素
護色護髮素

護色護髮素

規格說明

商品： 

漾光護色護髮素

容量：
300ml

成分：
如瓶身所示

保存期限：
5年

產地：
Made In Greece(100%希臘原裝進口)

使用方式：
建議可以分成2-3次塗抹上髮絲，首先全面均勻塗上第一層，接著第二層著重於較乾澀的中後段髮尾處；最後第三層先在手心溫熱潤髮乳後再以揉壓的方式均勻按摩上髮絲，沖洗時也別忘了邊沖水邊揉壓按摩髮絲、促進吸收，如此一來營養與水份能吸收地更徹底，養出來的秀髮也更柔軟有光澤。

建議搭配髮控SERI系列洗髮精使用，潔淨頭皮修護髮芯效果更佳。

 

【FARCOM髮控】漾光護色護髮素1000ml/300ml | 護色/染後髮質適用
───有感護色．自然亮澤

 

★專為染髮後「褪色快」、「髮絲脆弱」髮質設計。
★鎖色亮澤 × 修護滋養，延長染後髮色時間
★富含「塔西堤梔子花」、「維他命B5」、『維他命E』

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
 

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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