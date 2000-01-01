【Musk Collection】經典金麝香淡香精15ml(小蒼蘭微甜花香調)







▌來自 Swiss瑞士 阿爾卑斯的純淨香氛

微甜的黑加侖、香莢蘭展開序曲

帶出專屬於妳的微甜性感與獨立自信。

搭配白色小蒼蘭、玫瑰花所綻放的花香，

讓香氣甜中帶了點清新花漾、輕柔怡人。

最後揉合廣藿香、琥珀、麝香的木質香調，

更添了一絲優雅魅力。

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▌Musk collection瑞士白麝香，小蒼蘭專屬款- #經典金麝香Glamour

誕生於1993年，由知名保養品牌「雅詩蘭黛Estée Lauder」擁有多年經銷經驗的Mr. Peter Funk(彼得‧芬克先生)所創立；身為一個專業調香師的他，親手調出溫潤頤人、像沐浴後那舒適而沁透放鬆的香氛。

前調：微甜性感麝香()

中調：清柔花漾麝香(小蒼蘭、玫瑰花、廣藿香)

後調：優雅木質麝香(琥珀木、麝香)



前調：微甜性感麝香

黑加侖蕾、香莢蘭

(微甜的香氣，帶你的專屬自信)



中調：清柔花漾麝香

小蒼蘭、玫瑰花、廣藿香

(清新花漾、輕柔怡人，讓人忍不住想親近)



後調：優雅木質麝香

琥珀木、麝香

(優雅而沉穩，優雅而質感的魅力)

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▌創辦人＆調香師的堅持

Mr. Peter Funk(彼得‧芬克先生)：『我心中的白麝香，是沉穩靜謐的雪松為蘊底，點出溫潤優雅、讓人舒服而放鬆的花香』

◎「VOOUGE」、「ELLE」、「marie claire」、「ViVi」報導推薦

◎瑞士政府認證，100%瑞士研發進口

◎Alps阿爾卑斯山泉水及自然香氛萃取

◎經典工藝設計，處處見其細緻的偏執

◎高等級EdP，持香至8小時以上，優雅而不膩

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▌關於塑化劑

由多樣法國植萃香氛原料取代塑化劑；良好的定香劑（取代有毒的塑化劑），

不讓肌膚多受刺激，溫潤香氛同時平衡沉穩的木質香，帶來柔軟質地香氣。

▌瓶身 壓頭 小故事

◎經典瑞士工藝瓶身

瑞士創辦人堅持，工藝手作的偏執

依你單手握取容易的貼心設計。

◎來自法國的micro spray微噴管

更細微50%的香水分子，讓香氛、空氣更快結合，

散發出細緻而不膩的自然香氛



麝香的溫潤柔軟是讓人喜歡的地方，

讓花香未完的餘韻有了輕柔而完美的結尾，

就像甜美的少女心，同時兼容溫柔而善解人意的知性。