【Medimix】印度皇室藥草美肌皂-藏紅花美肌皂(磚紅色)-125g

✔添加草本植物配方，溫和不刺激
✔印度皇室御用藏紅花添加
✔深層清潔，肌膚光滑潔淨
✔熟齡＆暗沉肌膚適用
✔溫和不刺激，洗臉洗澡都可以
✔七星級杜拜帆船飯店指定使用款
100%台灣製造 台灣正品現貨
NT$59
NT$119
商品編號: medimix_soap_05_kumkumadi_125
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商品介紹




規格說明

▌商品規格
品名：【Medimix】印度美肌皂藏紅花美肌皂(磚紅色)
容量：單入125g 
規格：9 * 6 * 3cm
保存期限：3年
製造日期：標示於瓶身

▌使用方法
沐浴時，可將皂塗抹在沐浴巾或沐浴球上，搓揉出泡沫後使用，再以清水沖淨

▌注意事項： 
‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

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【印度Medimix】皇室藥草浴美肌皂(印度皂)125g
── 台灣正品現貨、保證正貨非假貨、包裝完整
── 印度國民品牌，多種草本植物配方精製而成
── 質地溫和，洗後不乾澀、不黏膩殘留
── 淡淡的藥草香氣，洗起來超療癒
── 杜拜帆船飯店指定專用

*此肥皂有分很多種版本(內銷版、外銷版、手工版等等..)，所以皂體與包裝都可能不太相同，且因此款為天然草本配方，會隨著時間顏色會略有改變，但產品功效不變，請不介意的買家在下單

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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