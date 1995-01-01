【Lishan】防曬噴霧04-小粉持妝款(大瓶)-250g

【防曬超有感】

添加高效防曬科技Tinosob S、DHHB

全力阻擋紫外線UVA、UVB

防止因日曬造成的肌膚老化、曬黑發紅

【獨特氣壓噴頭】

Lishan獨家設計的氣壓噴頭，能大面積並均勻覆蓋肌膚，質地透明清透，乾爽舒適

【溫和配方設計】

全家都可以用，無色素、無防腐劑，使用日常洗劑即可卸除，不阻塞毛孔

【不泛白設計】

可妝後隨時補充防曬，不花妝不泛白

【產品特色】

▌小花輕典款 | 清新花香 | 250g大瓶、100g小瓶

- 全家一起用，大容量好好噴

- 超輕感防曬、青春蜂王乳

▌小蘋果亮白款 | 甜美花果香 | 250g大瓶、100g小瓶

- 日常通勤用、輕噴不曬黑

- 三大美膚成分：維他命C、透明質酸、蜂王乳萃取成分

▌小葵草本精油款 | 草本精油香 | 230g大瓶、100g小瓶

- 郊外好好玩，防曬又避蚊

- 六種清新精油香氛，蚊蟲乖乖Bye

▌小粉持妝款 | 清爽無香 | 250g大瓶、100g小瓶

- 持妝防曬一瓶就夠，妝容持久不怕曬

- 添加蜂王乳、透明質酸、棗果、山楂萃取，妝感服貼一整天

▌小橘白C款 | 柑橘檸檬香 | 200g大瓶

- 三重維他命C添加、艷陽下也淨白美

- 沉浸式有感白C+防曬

▌小雪保濕款 | 清爽無香 | 200g大瓶

- 積雪草添加，日光下保水又透亮

- 植萃添加 防曬+養膚一噴到位

▌海洋友善款 | 清爽無香 | 200g大瓶

- 友善自己環境，水上活動安玩

- 未添加夏威夷法規認定對珊瑚危害之防曬成分

- 無添加二苯甲酮-3(Oxybenzone)、辛氧酸酯(Octinoxate)等成分，適合海邊活動



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【防曬使用建議】

．陰天也有紫外線

．手臂內側、耳後、脖子、髮絲不可忽略

．每隔2~3小時重新補噴，效果維持更佳

．使用前請先將肌膚上之汗水等乾拭淨，效果更佳

．建議游泳、流汗後，隨時補充防曬



▌使用方法

1. 使用前請先搖晃瓶身使內容物均勻(約10下左右)，距離肌膚、頭髮、臉部約10~15cm，均勻噴灑

2. 噴灑於肌膚後，請用手輕輕推抹均勻即可。

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▌商品規格

品名：Lishan 日本小花防曬噴霧

規格：

100g：4 * 4 * 16 cm

250g：5.5 x 5.5 x 24 cm

容量：100ml / 250ml

款式：7款

保存期限：5年

製造日期：標示於包裝

▌注意事項

1.請勿於臉部同一部位集中噴灑，建議先噴至手掌，以少量多次的方式延展於肌膚，並避開眼睛周圍使用。

2.上粧後使用時，請注意避免破壞粧容。

3.為確保防曬效果，於長時間曝曬陽光下時，請每隔2~3小時重新塗抹，並請先將肌膚上之汗水等拭淨。

4.當肌膚有傷口及異常情況發生時，請勿使用。

5.使用時請注意避免吸入噴霧氣體並請勿直接噴灑臉部，避免接觸眼唇等黏膜部位。

6.請勿於同部位持續使用3秒以上，以避免凍傷的情況發生。

7.使用後若皮膚發生異常現象時，請立即停止使用，並洽詢皮膚科醫師。

8.使用後若不慎誤入眼睛，請立即以大量清水沖洗，若仍感不適，請洽詢眼科醫師。

9.請注意：於低溫環境中使用時，恐有難以噴灑之狀況產生。

10.使用後請務必蓋緊瓶蓋，確保使用安全。

11.請放置嬰幼兒不易取得處，並遠離火源、高溫、及陽光直射處

12.請在空氣流通及無火源、電器操作之環境中使用。

13.請注意避免沾染衣物，如不慎沾染上，請以清潔劑洗滌乾淨；清洗時，請勿使用漂白劑。

⊳ 本品為易燃品、高壓氣體壓縮之容器，為避免危險，請遵守下列事項:

1.請勿在火源、火苗附近或吸菸時使用。

2.室內正在使用火源時，請勿大量使用本品。

3.使用時勿噴向火焰或熾熱物體上。

4.溫度過高時有破裂的危險，故請勿將本品置於陽光直射處，或火爐、電爐等溫度可高達40度以上之場所。

5.請勿將本品投入火中。

6.使用完畢後不可破壞或燃燒瓶身。

7.丟棄時，請在無火源且空曠戶外處，按壓噴頭至氣體洩盡且噴射聲音消失為止。

