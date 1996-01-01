【Laifen徠芬】專屬配件-造型烘罩吹嘴

▌商品規格

品名： 【LaiFen徠芬】造型烘罩吹嘴

尺寸：

13.5 * 13.5 * 6.3 cm

材質：尼龍(PA66)+30%玻璃纖維(GF)

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【Laifen 徠芬】造型烘罩吹嘴

──環保材質，磨砂處理，手感舒適細膩。

──磁吸式連接，輕輕扣住吹風機一秒安裝。

──更均勻的分散氣流，適合燙染的長捲髮

燙了一頭俏麗捲髮卻維持不住?

一個月不到又回頭花大錢找設計師求救?

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【Laifen 高速吹風機專用】

磁吸接口一秒拆裝，天天都能輕鬆維持捲度

360°均勻擴散出風，搭配Laifen 高速吹風機每秒50次以上的精準恆溫技術，讓你一邊維持捲度又能遠離熱傷害，天天都像髮廊、沙龍養護造型完的一致漂亮。

適用機型:Laifen Swift、Laifen SE 高速吹風機