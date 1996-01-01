【Laifen徠芬】專屬配件-造型烘罩吹嘴

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▌商品規格
品名： 【LaiFen徠芬】造型烘罩吹嘴
尺寸：
13.5 * 13.5 * 6.3 cm
材質：尼龍(PA66)+30%玻璃纖維(GF)
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【Laifen 徠芬】造型烘罩吹嘴
──環保材質，磨砂處理，手感舒適細膩。
──磁吸式連接，輕輕扣住吹風機一秒安裝。
──更均勻的分散氣流，適合燙染的長捲髮
燙了一頭俏麗捲髮卻維持不住?
一個月不到又回頭花大錢找設計師求救?
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【Laifen 高速吹風機專用】
磁吸接口一秒拆裝，天天都能輕鬆維持捲度
360°均勻擴散出風，搭配Laifen 高速吹風機每秒50次以上的精準恆溫技術，讓你一邊維持捲度又能遠離熱傷害，天天都像髮廊、沙龍養護造型完的一致漂亮。
適用機型:Laifen Swift、Laifen SE 高速吹風機
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)