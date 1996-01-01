【Laifen徠芬】專屬配件-鏡盒氣墊梳

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▌商品規格
品名：Laifen 徠芬 鏡盒氣墊梳
收闔尺寸: 7cm * 7cm * 4.3cm
單梳尺寸: 7cm * 7cm * 3 cm
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【Laifen 徠芬】鏡盒氣墊梳
──輕鬆梳理．頭髮不打結
──圓球按摩，輕揉頭皮SPA
．內置鏡子，補妝超方便
．磁吸反蓋，好開好收超方便
．超級輕量，旅遊日常隨身好攜帶
柔軟的氣墊與梳毛，輕輕梳開你的頭髮不打結，
圓球按摩頭輕揉SPA按摩頭皮，
適時為你舒緩緊繃的頭皮壓力。
收納盒自帶鏡面，即使外出也能隨時整理儀容，
輕鬆讓你頭髮光滑蓬鬆感
輕巧好攜帶，強力磁吸收納，不輕易鬆開。
*鏡子在使用前請撕除上面的透明磨砂紙。
*梳子上有一個小孔，是氣墊通風孔，讓梳子更貼近頭皮
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)