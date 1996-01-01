【Laifen徠芬】專屬配件-鏡盒氣墊梳

▌商品規格

品名：Laifen 徠芬 鏡盒氣墊梳

收闔尺寸: 7cm * 7cm * 4.3cm

單梳尺寸: 7cm * 7cm * 3 cm

────



【Laifen 徠芬】鏡盒氣墊梳

──輕鬆梳理．頭髮不打結

──圓球按摩，輕揉頭皮SPA

．內置鏡子，補妝超方便

．磁吸反蓋，好開好收超方便

．超級輕量，旅遊日常隨身好攜帶

柔軟的氣墊與梳毛，輕輕梳開你的頭髮不打結，

圓球按摩頭輕揉SPA按摩頭皮，

適時為你舒緩緊繃的頭皮壓力。

收納盒自帶鏡面，即使外出也能隨時整理儀容，

輕鬆讓你頭髮光滑蓬鬆感

輕巧好攜帶，強力磁吸收納，不輕易鬆開。

*鏡子在使用前請撕除上面的透明磨砂紙。

*梳子上有一個小孔，是氣墊通風孔，讓梳子更貼近頭皮