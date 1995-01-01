【GA黃金甲】葉黃素果凍｜明｜-30包(盒裝)

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【產品QA】
Q1葉黃素果凍，多大的孩子可以開始補充？一天最多可以吃幾條？
A1葉黃素果凍是依循台灣衛福部規範果凍型適合添加的最高劑量，而人體一天最高能補充的葉黃素劑量不要超過30mg，所以葉黃素果凍很好吃到停不下來，或是有特別的加強需求，成人一天不要超過3條；12歲以下的孩童一天1條劑量已經很足夠。
而我們會建議3歲以下孩子不需要特別補充葉黃素果凍，最重要的是遠離少用3C產品喔。
Q2葉黃素果凍，孕婦也可以吃嗎？
A2保健品並非藥品，基本的攝取補充都是沒有問題的喔！
需要留意的是：葉黃素果凍成分含有黑大豆精華，如有其過敏者請避免食用喔。
Q3葉黃素果凍，如何保存？需要冰嗎？
A3葉黃素果凍每包為獨立包裝設計，亦可方便攜帶與食用；保存方式可將產品置於常溫（避免過度曝曬於陽光下）或冷藏，尤其是將葉黃素果凍冷藏後，冰涼口感風味更佳，是許多大人小孩也願意主動分享的好吃口感喔！
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▌食用建議
每日1次，每次1包，餐後食用佳
▌葷/素：全素可用
▌保存方法
請放置於乾燥陰涼處，避免潮濕及陽光直接照射
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▌內容物成分
水、蔗糖、桃濃縮果汁、複方葉黃素（辛烯基丁二酸鈐澱粉、葡萄糖、蔗糖、葉黃素、維生素C（抗氧化劑）、水）、刺槐豆膠、菊糖粉、香料、檸檬酸鈉、金盞花萃取（含玉米黃素）、玉米糖膠、小米草萃取、β-胡蘿蔔素（β-胡蘿蔔素、葵花油、維生素E）、L-抗壞血酸棕櫚酸酯、阿拉伯膠、麥芽糊精、水、蔗糖）、DL-蘋果酸、智利西洋萵苣萃取、檸檬酸、黑醋栗萃取、黑大豆精華、蔗糖素（甜味劑）、紅蘿蔔萃取（含螯紅素）
▌商品規格
品名：葉黃素果凍
內容量：15公克/單包
熱量：14大卡/包
尺寸規格：
單包：5 *0.5*12cm
1盒(30包)：10 * 5.5 *13cm
保存期限：2年
製造日期：標示於包裝
投保產品責任險字號：0504字第24AML0006723號
▌注意事項
．本品有使用植物成分，若有顏色變化屬正常現象，請安心食用
．特殊疾病患者食用前，請先詢問醫師或營養師
．為維持水嫩口感，內含果汁，開封時請小心果汁溢出
．請細嚼慢嚥，避免噎到
．本產品含大豆類及其製品
▌責任廠商資訊
．廠商資訊：瑞氏生技股份有限公司
．廠商地址：320016桃園市中壢區內定二十街76巷35號
．聯絡電話：0800-699-818
．食品業者登錄字號：H-172835070-00000-7
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【GA黃金甲】最多CEO與冠軍選手指定選用保健品牌
▌GA黃金甲 葉黃素果凍
-黃金10:2配方 | 葉黃素與玉米黃素
-爆量花青素-黑豆、黑醋栗、智利酒果萃取
-爆量蝦紅素-專利紅球藻萃取、保護力>維他命C6000倍
-果凍型口感-方便好入口，小朋友也超愛
-素食可食
▌適用對象
✔️ 長時間使用3C
✔️ 長時間配戴隱形眼鏡
✔️ 長時間讀書
✔️ 長時間戶外活動
▌3大成分重點，超級給力
【使用美國國衛院AREDS2 五年大型人體研究】
黃金配方比 | 葉黃素與玉米黃素 10：2
【多項功效專利葉黃素】
游離型葉黃素Flora GLO Lutein
【足量添加，最有感】
▌6大優勢
【專利紅球藻萃取 – 植物性蝦紅素】
採用專利製程的紅球藻萃取「植物性蝦紅素」，實驗證實青春還原力作用No.1，保護力遠高於維他命C
【日本專利功效黑豆精華】
擁有花青素之最 – 是維他命E抗氧化力的50倍
【必備B-胡蘿蔔素】
發揮維生素A的功用，有助於維持在暗處的視覺
【智利酒果萃取】
富含花青素與高多酚
【黑醋栗萃取】
擁有藍莓2倍以上花青素，促進循環
【歐洲醫師然定使用然補品 – 小米草萃取】
特別添加小米草萃取，歐洲古老草本配方，如同吃的天然晶潤水，潤澤度加倍
【果凍劑製程，也是我們高成本來源】
天然純素且全方位，如同零食般的果凍口感
不怕忘記吃，冰過更好吃
▌GA黃金甲五大保證
-最多CEO與冠軍選手指定選用
-百位產業菁英實名推薦
-不含西藥、重金屬、運動禁藥
-已投保2000萬產品責任險
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)