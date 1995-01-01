【GA黃金甲】葉黃素果凍｜明｜-30包(盒裝)

【產品QA】

Q1葉黃素果凍，多大的孩子可以開始補充？一天最多可以吃幾條？

A1葉黃素果凍是依循台灣衛福部規範果凍型適合添加的最高劑量，而人體一天最高能補充的葉黃素劑量不要超過30mg，所以葉黃素果凍很好吃到停不下來，或是有特別的加強需求，成人一天不要超過3條；12歲以下的孩童一天1條劑量已經很足夠。

而我們會建議3歲以下孩子不需要特別補充葉黃素果凍，最重要的是遠離少用3C產品喔。

Q2葉黃素果凍，孕婦也可以吃嗎？

A2保健品並非藥品，基本的攝取補充都是沒有問題的喔！

需要留意的是：葉黃素果凍成分含有黑大豆精華，如有其過敏者請避免食用喔。