【GA黃金甲】ULTRA能量膠-丨GA GEL丨-10包(盒裝)

【產品特色】

．碳水補給-五大複合型碳水，吸收效率更佳

．電解質平衡-每包等於「5」顆鹽碇

．幫助增強體力耐力-牛磺酸、BCAA、輔酶Q10

【關於Ultra能量膠Q & A】

Q:「ULTRA 能量膠」是否要搭配水食用？

A: ULTRA 能量膠可直接食用，建議適時搭配補水，幫助穩定能量吸收。若偏好清爽口感或腸胃敏感，可用 1:10 比例稀釋（如一包 45 克 ULTRA 能量膠搭配 450 毫升水），避免用運動飲料稀釋。請分次小口慢飲，避免腸胃不適。可再依個人體質調整水量，更舒適地完成每場挑戰。

Q:「ULTRA 能量膠」有什麼特別之處？

A: ULTRA 能量膠以複合型 6 大碳水提供源源不絕的能量，搭配 A 級增補劑彩葉草萃取（天然酪胺酸鹽）及 BCAA，協助耐力提升；另有鈉含量 102mg，維持運動時的電解質平衡，支援更持久表現。

Q: 一般常見的果膠多為 1-2 種的醣類添加，為什麼 ULTRA 能量膠要加入高達 6 種的醣類？

A: 研究顯示，當我們運動時，食用多種醣類比只用一種（如葡萄糖）可有效率地被轉化為能量。因為身體會用醣類後，會先吸收小分子的單醣，在這吸收過程中，也同時將較大分子的雙醣轉換為小分子，逐漸吸收轉換，透過多醣類避免在單一醣的高攝入量所引起不適。

Q: 大紅膠（ULTRA 能量膠）及小銀膠（4 號太空能量膠）各自適合誰使用？



A: ULTRA 能量膠（大紅膠） →

一則為極限耐力補給。每份 45 克碳水 180 大卡，推薦給馬拉松、單車、三鐵等長距離選手與高強度賽事參賽者，適合體能消耗大、需要長時間穩定輸出的族群



4 號太空能量膠（小銀膠） →

為基礎續航補給。適合初次使用補給者及參與中短距離或中低強度運動選手。每份 30 克碳水 125 大卡，幫助穩定節奏、避免掉速。

Q: 請問素食者可食用嗎？

A: 全素可食用

Q: 有哪些特殊情況不可食用？

A: 因含有Q10，建議十五歲以下小孩、懷孕或哺乳期間及服用抗凝藥品(warfarin)之病患，不宜食用

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▌運動中建議用量

每小時食用1-2包，搭配GA黃金甲力捷凍，運動增補可加倍

▌葷/素：全素可用

▌保存方法

請放置於乾燥陰涼處，避免潮濕及陽光直接照射

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▌內容物成分

葡萄糖、水、果糖、麥芽糊精（麥芽糖+水）、D-山梨醇、異麥芽寡糖、麥芽糖糊精、牛磺酸、白葡萄濃縮汁、檸檬酸、氯化鈉、DL-蘋果酸、香料（酯類、乙醇/酒精）、香料、乳酸鈣、氯化鎂、氯化鉀、香料（同上）、三乙酸甘油脂、複方香料、彩葉草萃取、維生素 C、綜合胺基酸（白胺酸、異白胺酸、纈胺酸、卵磷脂）、黑胡椒精華

▌商品規格品名：Ultra能量膠盒裝

內容量：60公克/單包

熱量：182大卡/包

尺寸規格：

單包：5 *0.5*12cm

1盒(10包)：10 * 5.5 *13cm

保存期限：2年

製造日期：標示於包裝

投保產品責任險字號：0504字第24AML0006723-2號



▌注意事項

．本品有使用植物成分，若有顏色變化及天然結晶屬正常現象，請安心食用。

．特殊疾病患者食用前，請先諮詢醫師或營養師。

．本品含有麥花粉及其製品。

．開車前與運動前請勿食用，因部分成份易助眠。

▌責任廠商資訊

．廠商資訊：瑞氏生技股份有限公司

．廠商地址：320016桃園市中壢區內定二十街76巷35號

．聯絡電話：0800-699-818

．食品業者登錄字號：H-172835070-00000-7



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