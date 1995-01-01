【GA黃金甲】ULTRA能量膠-丨GA GEL丨-10包(盒裝)

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【產品特色】
．碳水補給-五大複合型碳水，吸收效率更佳
．電解質平衡-每包等於「5」顆鹽碇
．幫助增強體力耐力-牛磺酸、BCAA、輔酶Q10
【關於Ultra能量膠Q & A】
Q:「ULTRA 能量膠」是否要搭配水食用？
A: ULTRA 能量膠可直接食用，建議適時搭配補水，幫助穩定能量吸收。若偏好清爽口感或腸胃敏感，可用 1:10 比例稀釋（如一包 45 克 ULTRA 能量膠搭配 450 毫升水），避免用運動飲料稀釋。請分次小口慢飲，避免腸胃不適。可再依個人體質調整水量，更舒適地完成每場挑戰。
Q:「ULTRA 能量膠」有什麼特別之處？
A: ULTRA 能量膠以複合型 6 大碳水提供源源不絕的能量，搭配 A 級增補劑彩葉草萃取（天然酪胺酸鹽）及 BCAA，協助耐力提升；另有鈉含量 102mg，維持運動時的電解質平衡，支援更持久表現。
Q: 一般常見的果膠多為 1-2 種的醣類添加，為什麼 ULTRA 能量膠要加入高達 6 種的醣類？
A: 研究顯示，當我們運動時，食用多種醣類比只用一種（如葡萄糖）可有效率地被轉化為能量。因為身體會用醣類後，會先吸收小分子的單醣，在這吸收過程中，也同時將較大分子的雙醣轉換為小分子，逐漸吸收轉換，透過多醣類避免在單一醣的高攝入量所引起不適。
Q: 大紅膠（ULTRA 能量膠）及小銀膠（4 號太空能量膠）各自適合誰使用？
A: ULTRA 能量膠（大紅膠） →
一則為極限耐力補給。每份 45 克碳水 180 大卡，推薦給馬拉松、單車、三鐵等長距離選手與高強度賽事參賽者，適合體能消耗大、需要長時間穩定輸出的族群
4 號太空能量膠（小銀膠） →
為基礎續航補給。適合初次使用補給者及參與中短距離或中低強度運動選手。每份 30 克碳水 125 大卡，幫助穩定節奏、避免掉速。
Q: 請問素食者可食用嗎？
A: 全素可食用
Q: 有哪些特殊情況不可食用？
A: 因含有Q10，建議十五歲以下小孩、懷孕或哺乳期間及服用抗凝藥品(warfarin)之病患，不宜食用
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▌運動中建議用量
每小時食用1-2包，搭配GA黃金甲力捷凍，運動增補可加倍
▌葷/素：全素可用
▌保存方法
請放置於乾燥陰涼處，避免潮濕及陽光直接照射
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▌內容物成分
葡萄糖、水、果糖、麥芽糊精（麥芽糖+水）、D-山梨醇、異麥芽寡糖、麥芽糖糊精、牛磺酸、白葡萄濃縮汁、檸檬酸、氯化鈉、DL-蘋果酸、香料（酯類、乙醇/酒精）、香料、乳酸鈣、氯化鎂、氯化鉀、香料（同上）、三乙酸甘油脂、複方香料、彩葉草萃取、維生素 C、綜合胺基酸（白胺酸、異白胺酸、纈胺酸、卵磷脂）、黑胡椒精華
▌商品規格品名：Ultra能量膠盒裝
內容量：60公克/單包
熱量：182大卡/包
尺寸規格：
單包：5 *0.5*12cm
1盒(10包)：10 * 5.5 *13cm
保存期限：2年
製造日期：標示於包裝
投保產品責任險字號：0504字第24AML0006723-2號
▌注意事項
．本品有使用植物成分，若有顏色變化及天然結晶屬正常現象，請安心食用。
．特殊疾病患者食用前，請先諮詢醫師或營養師。
．本品含有麥花粉及其製品。
．開車前與運動前請勿食用，因部分成份易助眠。
▌責任廠商資訊
．廠商資訊：瑞氏生技股份有限公司
．廠商地址：320016桃園市中壢區內定二十街76巷35號
．聯絡電話：0800-699-818
．食品業者登錄字號：H-172835070-00000-7
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【GA黃金甲】最多CEO與冠軍選手指定選用保健品牌
▌適用對象
✔️ 長時間運動者（馬拉松、三鐵等）
✔️ 戶外運動愛好者（單車、登山等）
✔️ 健身愛好者
✔️ 專業運動員
▌GA黃金甲品質保證
-運動禁藥未檢出
-365項西藥未檢出
-重金屬未檢出
-投保2000萬產品責任險
-CEO與冠軍指定選用
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)