【GA黃金甲】核糖力捷凍-丨捷丨-32包(盒裝)

✔運動前＆中補充：儲存增強體力、增強體能、展現爆發力
✔運動後食用：快速回充、黃金修復調節、促進代謝與精神維持
✔長途開車＆工作勞累
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✔美國製 專利D-核糖，快速生成ATP，擁有17項專利，美國奧運選手代言肯定
✔日本製 流行鏈球菌發酵物，黃金補給、超速回充
✔鐵人三項冠軍、舉重冠軍、CrossFit冠軍、SUP冠軍、斯巴達冠軍、壺鈴冠軍指定選用
✔網球國手、單車國手、樂天桃猿職棒球隊、龍舟戰隊指定選用
瑞士生技 運動前後＆工作勞累＆長途開車
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商品編號: GA1A-32
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商品介紹




 

 

 



規格說明

【Q & A】

Q1問題：我適合補充核糖超能力捷凍嗎?
不論你是否常運動,都很適合補充,更特別適合缺乏體力與耐力的長輩,能幫助他們獲得更好的行動力。體力才是一切根本,添加重要原料「專利D-核糖」擁有17項專利、通過美國GRAS認可、美國奧運國手代言;更特別添加卡關與運動必備的日本專利玻尿酸、BCAA、梨萃取、貓爪藤,「先補、中護、後捷」三效一次滿足。

Q2問題：核糖超能力捷凍,平常保養怎麼吃?
建議每天早餐後食用一包「核能力捷凍」,可增強一天的體力與活動力,因會提振精神建議避免睡前食用。

Q3問題：運動族群,如何吃核糖超能力捷凍?
運動前後皆可食用。
醣類是高強度運動時主要能源,必須仰賴運動前數小時與數天前的飲食與營養補充狀況,且類的儲存量,會在1-2小時激烈運動後耗盡.如有賽事,三天前就可以開始補充,一天核糖可補充5-20克，建議可以分三餐食用,才能有效利用。

───

▌食用方法
一般保養，每日飯後1包；運動前後根據需求可加強，一天不超過6包。

▌最佳食用時機
  運動前、運動中、運動後：皆可食用1-2包
  長途開中、工作勞累：可食用1包

───


▌葷/素：葷

▌保存方法
請放置於乾燥陰涼處，避免潮濕及陽光直接照射

▌內容物成分
水、蔗糖、D-核糖、黑醋栗濃縮汁、檸檬酸鈉、綜合膠體(刺槐豆膠、蒻粉、玉米糖)、甲基硫醯基甲烷、鳳梨精華(乳糖、麥芽糊精、鳳梨精華(含鳳梨酵素)、貓爪藤萃取物(貓爪藤萃取物、麥芽糊精)、香料、雞軟骨萃取(含|型膠原蛋白)、流行鏈球菌發酵物(含透明質酸鈉)、N-乙醯基-D-葡萄糖胺、葡萄糖胺鹽酸鹽、綜合胺基酸(白胺酸、異白胺酸、纈胺酸、卵磷脂)、牛磺酸、DL-蘋果酸、鹼醯胺、檸檬馬鞭草萃取、蔗糖素(甜味劑)、紅藻萃取(紅球藻萃取(含蝦紅素)、維他命E、中鏈三酸甘油酯、糊精、辛烯基丁二酸鈉澱粉、阿拉伯膠、二氧化矽、脂肪酸聚合甘油酯、甲基纖維素鈉、L-抗壞血酸棕櫚酸)、非變性第二型膠原蛋白(雞胸軟骨來源)、維生素B12(麥芽糊精、檸檬酸鈉、檸檬酸、維生素B12)、維生素B2維生素B6、維生素B1、葉酸、生物素

───

▌商品規格
．品名：核糖力捷凍
．內容量：15公克/單包
．熱量：16大卡/包
．尺寸規格： 
   單包：3 *0.5*15.5cm
   1盒(32包)：9 * 6 *16cm
．保存期限：2年
．製造日期：標示於包裝
．投保產品責任險字號：0504字第24AML0006723號

▌注意事項
．為維持水嫩口感，內含果汁，開封時請小心果汁溢出
．請細嚼慢嚥，避免噎到
．本產品有使用植物來源成分，若有顏色變化屬自然現象，請安心使用
．特殊疾病患者食用前，請先詢問醫師或營養師
．避免睡前食用，孕婦及哺乳期婦女，使用前應先諮詢醫師
．本品含甲殼類、大豆、牛奶(含乳糖)及其製品
．本產品含有蝦蟹及其製品,過敏者、孕婦、菇素者不建議食用。
．因為每個人的身體狀況都不太一樣，如果您目前處於較特殊狀態體質，建議您應該在食用任何保健食品或藥物前，事先與您信賴的醫師討論喔。

▌責任廠商資訊
．廠商資訊：瑞氏生技股份有限公司
．廠商地址：320016桃園市中壢區內定二十街76巷35號
．聯絡電話：0800-699-818
．食品業者登錄字號：H-172835070-00000-7

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【GA黃金甲】最多CEO與冠軍選手指定選用保健品牌

▌GA黃金甲 核糖力捷凍 - |捷| - CT鐵人聯名 
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▌適用對象
✔️ 運動前＆中補充：儲存增強體力、增強體能、展現爆發力
✔️ 運動後食用：快速回充、黃金修復調節、促進代謝與精神維持
✔️ 長途開車＆工作勞累

▌GA黃金甲品質保證
-運動禁藥未檢出
-365項西藥未檢出
-重金屬未檢出
-投保2000萬產品責任險
-CEO與冠軍指定選用

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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