【GA黃金甲】核糖力捷凍-丨捷丨-32包(盒裝)

【Q & A】



Q1問題：我適合補充核糖超能力捷凍嗎?

不論你是否常運動,都很適合補充,更特別適合缺乏體力與耐力的長輩,能幫助他們獲得更好的行動力。體力才是一切根本,添加重要原料「專利D-核糖」擁有17項專利、通過美國GRAS認可、美國奧運國手代言;更特別添加卡關與運動必備的日本專利玻尿酸、BCAA、梨萃取、貓爪藤,「先補、中護、後捷」三效一次滿足。



Q2問題：核糖超能力捷凍,平常保養怎麼吃?

建議每天早餐後食用一包「核能力捷凍」,可增強一天的體力與活動力,因會提振精神建議避免睡前食用。



Q3問題：運動族群,如何吃核糖超能力捷凍?

運動前後皆可食用。

醣類是高強度運動時主要能源,必須仰賴運動前數小時與數天前的飲食與營養補充狀況,且類的儲存量,會在1-2小時激烈運動後耗盡.如有賽事,三天前就可以開始補充,一天核糖可補充5-20克，建議可以分三餐食用,才能有效利用。



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▌食用方法

一般保養，每日飯後1包；運動前後根據需求可加強，一天不超過6包。



▌最佳食用時機

運動前、運動中、運動後：皆可食用1-2包

長途開中、工作勞累：可食用1包



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▌葷/素：葷



▌保存方法

請放置於乾燥陰涼處，避免潮濕及陽光直接照射



▌內容物成分

水、蔗糖、D-核糖、黑醋栗濃縮汁、檸檬酸鈉、綜合膠體(刺槐豆膠、蒻粉、玉米糖)、甲基硫醯基甲烷、鳳梨精華(乳糖、麥芽糊精、鳳梨精華(含鳳梨酵素)、貓爪藤萃取物(貓爪藤萃取物、麥芽糊精)、香料、雞軟骨萃取(含|型膠原蛋白)、流行鏈球菌發酵物(含透明質酸鈉)、N-乙醯基-D-葡萄糖胺、葡萄糖胺鹽酸鹽、綜合胺基酸(白胺酸、異白胺酸、纈胺酸、卵磷脂)、牛磺酸、DL-蘋果酸、鹼醯胺、檸檬馬鞭草萃取、蔗糖素(甜味劑)、紅藻萃取(紅球藻萃取(含蝦紅素)、維他命E、中鏈三酸甘油酯、糊精、辛烯基丁二酸鈉澱粉、阿拉伯膠、二氧化矽、脂肪酸聚合甘油酯、甲基纖維素鈉、L-抗壞血酸棕櫚酸)、非變性第二型膠原蛋白(雞胸軟骨來源)、維生素B12(麥芽糊精、檸檬酸鈉、檸檬酸、維生素B12)、維生素B2維生素B6、維生素B1、葉酸、生物素



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▌商品規格

．品名：核糖力捷凍

．內容量：15公克/單包

．熱量：16大卡/包

．尺寸規格：

單包：3 *0.5*15.5cm

1盒(32包)：9 * 6 *16cm

．保存期限：2年

．製造日期：標示於包裝

．投保產品責任險字號：0504字第24AML0006723號



▌注意事項

．為維持水嫩口感，內含果汁，開封時請小心果汁溢出

．請細嚼慢嚥，避免噎到

．本產品有使用植物來源成分，若有顏色變化屬自然現象，請安心使用

．特殊疾病患者食用前，請先詢問醫師或營養師

．避免睡前食用，孕婦及哺乳期婦女，使用前應先諮詢醫師

．本品含甲殼類、大豆、牛奶(含乳糖)及其製品

．本產品含有蝦蟹及其製品,過敏者、孕婦、菇素者不建議食用。

．因為每個人的身體狀況都不太一樣，如果您目前處於較特殊狀態體質，建議您應該在食用任何保健食品或藥物前，事先與您信賴的醫師討論喔。



▌責任廠商資訊

．廠商資訊：瑞氏生技股份有限公司

．廠商地址：320016桃園市中壢區內定二十街76巷35號

．聯絡電話：0800-699-818

．食品業者登錄字號：H-172835070-00000-7



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【GA黃金甲】最多CEO與冠軍選手指定選用保健品牌



▌GA黃金甲 核糖力捷凍 - |捷| - CT鐵人聯名

-美國製 專利D-核糖，快速生成ATP，擁有17項專利，美國奧運選手代言肯定

-日本製 流行鏈球菌發酵物，黃金補給、超速回充

-鐵人三項冠軍、舉重冠軍、CrossFit冠軍、SUP冠軍、斯巴達冠軍、壺鈴冠軍指定選用

-網球國手、單車國手、樂天桃猿職棒球隊、龍舟戰隊指定選用

▌適用對象

✔️ 運動前＆中補充：儲存增強體力、增強體能、展現爆發力

✔️ 運動後食用：快速回充、黃金修復調節、促進代謝與精神維持

✔️ 長途開車＆工作勞累

▌GA黃金甲品質保證

-運動禁藥未檢出

-365項西藥未檢出

-重金屬未檢出

-投保2000萬產品責任險

-CEO與冠軍指定選用