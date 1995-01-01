【ESC英國製皂】香氛手工皂-可愛動物皂-獨角鯨套圈圈-190g

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▌商品規格
品名：ESC英國香氛手工皂(多款可選)
規格：10 × 3 ×6cm
容量：190g
保存期限：5年
製造日期：標示於瓶身
▌使用方法
沐浴時，可將皂塗抹在沐浴巾或沐浴球上，搓揉出泡沫後使用，再以清水沖淨
▌注意事項：
‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。
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【英國製皂】英國香氛手工皂
──乳油木果油保濕成分
──綿密起泡．溫和潔淨
──不乾澀緊繃．淡雅療癒香氛
★100%英國原裝進口
★純植物油製成，符合純素友善製造
★100%可回收材質，不含塑料
★豐盈綿密泡沫，溫和潔淨肌膚
洗後不乾澀、不緊繃、不殘留★多款幸福療癒香氛，洗去一天疲倦
■【S08】【可愛動物皂】獨角鯨套圈圈 - 190
Wonderful Animals Narwhal 190g - S08
獨角鯨正和他的章魚好朋友，一起玩套圈圈的遊戲♥
希望我們可愛的包裝，能分享給你最純粹的沐浴＆洗手樂趣♥
前調：紫羅蘭、蘋果、奇異果
中調：紫丁香、玫瑰、小蒼蘭和鈴蘭
後調：香草、鳶尾草、金髮木、水蜜桃
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)